W American Pie 2 mogło zabraknąć Alyson Hannigan. Dlaczego się wahała?

Minęło już 25 lat od premiery American Pie, komedii o trudnościach seksualnego dojrzewania amerykańskich uczniów. Alyson Hannigan, która wcielała się w Michelle Flaherty, wytłumaczyła, dlaczego prawie zrezygnowała z udziału w kolejnych częściach. W rozmowie z Vulture zasugerowała, że za tym wahaniem stało niskie wynagrodzenie.

Seannem Williamem Scottem - Najlepszą historią w tym wszystkim było to, że film był niskobudżetowy, lecz wymagał wielu etapów negocjacji. Była klasa A i klasa B. Myślę, że byłam na najniższej C z. Nie ma żadnych negocjacji w sprawie klasy C, ponieważ grane postaci nie są tak istotne. Pomyślałam: "Okej, w porządku". Miałam być na planie siedem dni, a sam projekt był raczej robiony z pasji.

Jednak w umowie znalazła się również klauzula dotycząca sequela. Hannigan oświadczyła, że nie zamierza podpisywać kontraktu na kontynuację, uznając to za bezsensowne.

- Więc usunęli tę klauzulę, co okazało się być naprawdę miłe, kiedy jednak zdecydowałam się na sequel. Wówczas dokonałam paru mądrych decyzji.

Przypomnijmy, że ówczesne stawki dla obsady musiały być bardzo niskie. Scott, o którym Alyson Hannigan wspomniała, przyznał, że zarobił jedynie 8 tysięcy dolarów za swoją pracę nad American Pie. Tymczasem film zyskał 235 milionów w box office.

American Pie - fabuła, gdzie oglądać?

American Pie to zwariowana, pikantna komedia o wkraczaniu w dorosłość. Opowiada o oczekiwanym z niecierpliwością i podnieceniem tym pierwszym razie. Okazuje się, że utrata niewinności wcale nie jest łatwym zadaniem. Wymaga podstępnych intryg, karkołomnych przedsięwzięć lub co najmniej długotrwałych podchodów. W przededniu balu maturalnego wyczuwa się w szkole rosnące napięcie. Grupa przyjaciół zdenerwowanych faktem, że nie mogą się pozbyć znienawidzonego dziewictwa, postanawia podjąć zdecydowane kroki. Droga nie jest usłana różami, inwestycje okazują się nietrafione, a strzały niecelne... Ale kiedy już się uda, to ten pierwszy raz smakuje jak... szarlotka na ciepło.

Filmy są dostępne na platformie HBO Max. Można je również wypożyczyć na Amazon Prime Video.

