Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Teaser kostiumowego serialu Amadeus. Mozart kontra Salieri!

Na ekranach ponownie zobaczymy słynną rywalizację wybitnych kompozytorów. W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź serialu, który zadebiutuje pod koniec tego roku.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Salieri 
serial Amadeus Mozart zwiastun
Amadeus fot. SKY Studios
Reklama

Amadeus to nowy serial, w którym w tytułowego legendarnego kompozytora wcielił się Will Sharpe (Biały Lotos, Flowers), a Antonio Salieriego zagrał Paul Bettany. Joe Barton napisał scenariusz oparty na znanej sztuce teatralnej Petera Shaffera. Nowa interpretacja ma rozwinąć i zanalizować słynną rywalizację między kompozytorami. Czarny charakter historii, zazdrosny o talent Mozarta Salieri, za wszelką cenę stara się pokrzyżować jego plany i ochronić swoją pozycję w wyższych sferach.

Czytaj więcej: Zwiastun 3. sezonu serialu Primal. Spear jako zombie!

W obsadzie serialu znaleźli się również Gabrielle Creevy jako żona Mozarta, czyli Constanze Weber, Richard Colvin, Felix Uff, Olivia-Mai Barrett, Rory Kinnear, Rupert Vansittart, Lucy Cohu, Jonathan Aris i Jessica Alexander.

Za produkcję odpowiadają Two Cities Television oraz Sky Studios. Producentami wykonawczymi są Megan Spanjian, Michael Jackson, Stephen Wright i John Griffin.

Premierę Amadeusa zaplanowano na grudzień tego roku, ale jeszcze nie podano dokładnej daty. Poniżej możecie obejrzeć teaser tego limitowanego serialu.

Amadeus - zwiastun

Amadeus - zdjęcia

Amadeus

arrow-left
Amadeus
fot. SKY Studios
arrow-right

Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Salieri 
serial Amadeus Mozart zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 10. Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie (2019)
-

Horrendalna kwota za ostatni kinowy film Star Wars. Czy cokolwiek zarobił?

2 Masters of the Universe
-

Szefowa Mattela widziała reżyserską wersję Masters of the Universe. Jest zachwycona filmem

3 Punisher
-
Plotka

Zwrot w sprawie pomocniczki Punishera w Spider-Manie 4. To jednak postać z seriali Netfliksa?

4 Peacemaker: sezon 2, odcinek 8 - zdjęcia
-

James Gunn o krytyce finału Peacemakera. "Nigdy nie powiedziałem, że Blue Beetle się pojawi"

5 Dissidia Duellum Final Fantasy
-

Bohaterowie Final Fantasy we współczesnym Tokio! Zapowiedziano nietypowy spin-off

6 Vision Quest
-
Spoilery

Tak Marvel ma zakończyć nowy serial. W sieci aż huczy od szokujących opisów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e01

Agenci NCIS

s2025e199

Moda na sukces

s27e03

Wielkie projekty

s04e05

s28e08

The Voice

s09e10

Miłość jest ślepa

s09e11

Miłość jest ślepa

s05e04

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ncuti Gatwa
Ncuti Gatwa

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominic West
Dominic West

ur. 1969, kończy 56 lat

Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser

ur. 1986, kończy 39 lat

Jere Burns
Jere Burns

ur. 1954, kończy 71 lat

Elzbieta Jedrzejewska
Elzbieta Jedrzejewska

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV