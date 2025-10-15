Teaser kostiumowego serialu Amadeus. Mozart kontra Salieri!

fot. SKY Studios

Amadeus to nowy serial, w którym w tytułowego legendarnego kompozytora wcielił się Will Sharpe (Biały Lotos, Flowers), a Antonio Salieriego zagrał Paul Bettany. Joe Barton napisał scenariusz oparty na znanej sztuce teatralnej Petera Shaffera. Nowa interpretacja ma rozwinąć i zanalizować słynną rywalizację między kompozytorami. Czarny charakter historii, zazdrosny o talent Mozarta Salieri, za wszelką cenę stara się pokrzyżować jego plany i ochronić swoją pozycję w wyższych sferach.

W obsadzie serialu znaleźli się również Gabrielle Creevy jako żona Mozarta, czyli Constanze Weber, Richard Colvin, Felix Uff, Olivia-Mai Barrett, Rory Kinnear, Rupert Vansittart, Lucy Cohu, Jonathan Aris i Jessica Alexander.

Za produkcję odpowiadają Two Cities Television oraz Sky Studios. Producentami wykonawczymi są Megan Spanjian, Michael Jackson, Stephen Wright i John Griffin.

Premierę Amadeusa zaplanowano na grudzień tego roku, ale jeszcze nie podano dokładnej daty. Poniżej możecie obejrzeć teaser tego limitowanego serialu.

Amadeus - zwiastun

Amadeus - zdjęcia