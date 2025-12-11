placeholder
Gołoborze zostanie zaadaptowane. Scenarzysta Idź przodem, bracie zainteresowany projektem

Wydawnictwo Znak odpowiedzialne za premierę książki Gołoborze poinformowało o powstawaniu adaptacji. Znaleziono zainteresowanego scenarzystę.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Idź przodem, bracie fot. Netflix
Wydawnictwo Znak poinformowało za pośrednictwem swojego Facebooka o planach na adaptację książki Gołoborze autorstwa Macieja Siembiedy. Powieść miała swoją premierę 15 października 2025 roku i już pierwszego dnia stała się bestsellerem. Znakomite wyniki przyciągnęły uwagę producentów filmowych na czele ze scenarzystą Kacprem Wysockim, który często współpracował ze Studiem Filmowym Opus (Klangor, Informacja Zwrotna, Idź przodem bracie). 

 

Gołoborze - opis fabuły

W świętokrzyskich lasach, w cieniu Łysej Góry, obok miejsca, gdzie na Czarciej Polanie głaz przygniótł diabła, od lat toczy się zajadła wojna. Dwa zwaśnione rody pielęgnują nienawiść, której nauczyli ich przodkowie. W tej wsi są ludzie z kamienia twardszego i ostrzejszego niż te na gołoborzu, a ich oczy płoną gniewem. Wszyscy wiedzą, że wojna między Kończakami a Cebrzynami jest święta, morderstwo – honorowe, a rodzina i obowiązek wobec niej stoją ponad prawem. Wyrok wymierza się tutaj osobiście. Najlepiej nożem.

Stefan Cebrzyna nie mógł od tego uciec. Nawet jeśli Jadźka Kończakowa była dla niego od zemsty ważniejsza. Przysięgi złożone ojcom muszą zostać dotrzymane.

Źródło: Facebook (Wydawnictwo Znak)

