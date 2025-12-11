Oto opus magnum kina science fiction według Nicolasa Cage'a. Aktor ten film ogląda co roku
Nicolas Cage wskazał ten film science fiction, który w jego oczach jest prawdziwym arcydziełem gatunku. Legendarny aktor nie dość, że wystawia produkcji sci-fi najwyższą z możliwych ocen, to jeszcze wraca do niej co roku, szukając w niej nowych znaczeń.
W ostatnim czasie przedstawialiśmy Wam kilka wypowiedzi słynnych reżyserów i aktorów, którzy ujawniali swój ulubiony film science fiction wszech czasów. Wśród tych wyborów najczęściej przewija się 2001: Odyseja kosmiczna w reżyserii Stanleya Kubricka, którą zachwycają się m.in. George Lucas, Ridley Scott i Christopher Nolan. Jak się okazuje, do tego grona należy dołączyć Nicolasa Cage'a, który legendarną produkcję ogląda co roku.
W trakcie rozmowy z Rotten Tomatoes popularny aktor wskazał 5 jego zdaniem najlepszych filmów w całej historii kina. Są to:
Sama 2001: Odyseja kosmiczna na liście Cage'a zajmuje szczególne miejsce. Ikona Hollywood nazywa ją wprost "arcydziełem", przyznając jednocześnie najwyższą z możliwych not - 10/10. Później aktor dodaje:
Wzrost cytowania wypowiedzi chwalących arcydzieło Kubricka w ostatnich miesiącach nie jest przypadkowy. Odyseję kosmiczną przywołuje się zwłaszcza w kontekście jedynego w swoim rodzaju ostrzeżenia świata sztuki przed sposobem, w jaki ludzkość korzysta ze sztucznej inteligencji - bodaj najwybitniejszy reżyser wszech czasów widział w niej tak szansę, jak i ogromne zagrożenie dla naszej cywilizacji.
Przypomnijmy też, że w 2022 roku w ostatniej edycji słynnego zestawienia najlepszych filmów w historii magazynu "Sight & Sound" 2001 w głosowaniu reżyserów znalazło się na pierwszym miejscu.
Najlepsze filmy w historii wg "Sight & Sound" - edycja 2022, wybory reżyserów
Źródło: cbr.com
