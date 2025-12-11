placeholder
Oto opus magnum kina science fiction według Nicolasa Cage'a. Aktor ten film ogląda co roku

Nicolas Cage wskazał ten film science fiction, który w jego oczach jest prawdziwym arcydziełem gatunku. Legendarny aktor nie dość, że wystawia produkcji sci-fi najwyższą z możliwych ocen, to jeszcze wraca do niej co roku, szukając w niej nowych znaczeń.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
nicolas cage 2001: Odyseja kosmiczna
2001: Odyseja kosmiczna - kadr z filmu MGM / Stanley Kubrick Productions
W ostatnim czasie przedstawialiśmy Wam kilka wypowiedzi słynnych reżyserów i aktorów, którzy ujawniali swój ulubiony film science fiction wszech czasów. Wśród tych wyborów najczęściej przewija się 2001: Odyseja kosmiczna w reżyserii Stanleya Kubricka, którą zachwycają się m.in. George Lucas, Ridley Scott i Christopher Nolan. Jak się okazuje, do tego grona należy dołączyć Nicolasa Cage'a, który legendarną produkcję ogląda co roku. 

W trakcie rozmowy z Rotten Tomatoes popularny aktor wskazał 5 jego zdaniem najlepszych filmów w całej historii kina. Są to:

Na wschód od Edenu (1955) - reż. Elia Kazan

Na wschód od Edenu (1955) - reż. Elia Kazan
fot. materiały prasowe
Sama 2001: Odyseja kosmiczna na liście Cage'a zajmuje szczególne miejsce. Ikona Hollywood nazywa ją wprost "arcydziełem", przyznając jednocześnie najwyższą z możliwych not - 10/10. Później aktor dodaje:

Ten film jest tak enigmatyczny, jak i poetycki - wciąż pozostaje dla mnie zagadką. Nawet dzisiaj, gdy oglądam go co roku, ba, trzy razy w roku, nieustannie odkrywając w nim coś nowego. Przedstawiona w nim historia jest właściwie wieczna, nie starzeje się, ta produkcja wyprzedza swoje czasy. 

Wzrost cytowania wypowiedzi chwalących arcydzieło Kubricka w ostatnich miesiącach nie jest przypadkowy. Odyseję kosmiczną przywołuje się zwłaszcza w kontekście jedynego w swoim rodzaju ostrzeżenia świata sztuki przed sposobem, w jaki ludzkość korzysta ze sztucznej inteligencji - bodaj najwybitniejszy reżyser wszech czasów widział w niej tak szansę, jak i ogromne zagrożenie dla naszej cywilizacji.

Przypomnijmy też, że w 2022 roku w ostatniej edycji słynnego zestawienia najlepszych filmów w historii magazynu "Sight & Sound" 2001 w głosowaniu reżyserów znalazło się na pierwszym miejscu. 

Najlepsze filmy w historii wg "Sight & Sound" - edycja 2022, wybory reżyserów

arrow-left 38. (ex aequo) Reguły gry (1939) fot. materiały prasowe arrow-right
38. (ex aequo) Reguły gry (1939)
38. (ex aequo) La Strada (1954)
37. Na los szczęścia, Baltazarze! (1966)
34. (ex aequo) Słodkie życie (1960)
34. (ex aequo) Filar (1962)
34. (ex aequo) 400 batów (1959)
33. Wschód słońca (1927)
30. (ex aequo) Człowiek z kamerą filmową (1929)
30. (ex aequo) Męczeństwo Joanny d'Arc (1928)
30. (ex aequo) Słowo (1955)
29. Rób, co należy (1989)
28. Chłopcy z ferajny (1990)
26. (ex aequo) Ojciec chrzestny II (1974)
26. (ex aequo) Andriej Rublow (1966)
22. (ex aequo) Wściekły byk (1980)
22. (ex aequo) Droga do miasta (1955)
22. (ex aequo) Mulholland Drive (2001)
22. (ex aequo) Bitwa o Algier (1966)
20. (ex aequo) Złodzieje rowerów (1948)
20. (ex aequo) Rashomon (1950)
19. Kobieta pod presją (1974)
18. Czas Apokalipsy (1979)
14. (ex aequo) Stalker (1979)
14. (ex aequo) Do utraty tchu (1960)
14. (ex aequo) Siedmiu samurajów (1954)
14. (ex aequo) Piękna praca (1999)
12. (ex aequo) Barry Lyndon (1975)
12. (ex aequo) Taksówkarz (1976)
9. (ex aequo) Zbliżenie (1990)
9. (ex aequo) Spragnieni miłości (2000)
9. (ex aequo) Persona (1966)
8. Zwierciadło (1975)
6. (ex aequo) Osiem i pół (1963)
6. (ex aequo) Zawrót głowy (1958)
4. (ex aequo) Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela (1975)
4. (ex aequo) Tokijska opowieść (1953)
3. Ojciec chrzestny (1972)
2. Obywatel Kane (1941)
1. 2001: Odyseja kosmiczna (1968)
38. (ex aequo) Przygoda (1960)

