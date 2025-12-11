Oto opus magnum kina science fiction według Nicolasa Cage'a. Aktor ten film ogląda co roku

MGM / Stanley Kubrick Productions

Reklama

W ostatnim czasie przedstawialiśmy Wam kilka wypowiedzi słynnych reżyserów i aktorów, którzy ujawniali swój ulubiony film science fiction wszech czasów. Wśród tych wyborów najczęściej przewija się 2001: Odyseja kosmiczna w reżyserii Stanleya Kubricka, którą zachwycają się m.in. George Lucas, Ridley Scott i Christopher Nolan. Jak się okazuje, do tego grona należy dołączyć Nicolasa Cage'a, który legendarną produkcję ogląda co roku.

W trakcie rozmowy z Rotten Tomatoes popularny aktor wskazał 5 jego zdaniem najlepszych filmów w całej historii kina. Są to:

Na wschód od Edenu (1955) - reż. Elia Kazan Zobacz więcej Reklama

Sama 2001: Odyseja kosmiczna na liście Cage'a zajmuje szczególne miejsce. Ikona Hollywood nazywa ją wprost "arcydziełem", przyznając jednocześnie najwyższą z możliwych not - 10/10. Później aktor dodaje:

Ten film jest tak enigmatyczny, jak i poetycki - wciąż pozostaje dla mnie zagadką. Nawet dzisiaj, gdy oglądam go co roku, ba, trzy razy w roku, nieustannie odkrywając w nim coś nowego. Przedstawiona w nim historia jest właściwie wieczna, nie starzeje się, ta produkcja wyprzedza swoje czasy.

Wzrost cytowania wypowiedzi chwalących arcydzieło Kubricka w ostatnich miesiącach nie jest przypadkowy. Odyseję kosmiczną przywołuje się zwłaszcza w kontekście jedynego w swoim rodzaju ostrzeżenia świata sztuki przed sposobem, w jaki ludzkość korzysta ze sztucznej inteligencji - bodaj najwybitniejszy reżyser wszech czasów widział w niej tak szansę, jak i ogromne zagrożenie dla naszej cywilizacji.

Przypomnijmy też, że w 2022 roku w ostatniej edycji słynnego zestawienia najlepszych filmów w historii magazynu "Sight & Sound" 2001 w głosowaniu reżyserów znalazło się na pierwszym miejscu.

Najlepsze filmy w historii wg "Sight & Sound" - edycja 2022, wybory reżyserów