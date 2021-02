Amazon Prime Video - nowości na marzec 2021. Jakie filmy i seriale pojawią się na platformie?

fot. Amazon

Premiery Amazon Prime Video na marzec 2021 to zaledwie dwa tytuły oryginalne. Na obecną chwilę pomimo starań Amazon nie jest w stanie nawiązać walki o widza platformy streamingowych, bo produkuje niewiele produkcji oryginalnych. To oczywiście nie oznacza, że w marcu 2021 roku do biblioteki nie zostaną dodane filmy i seriale na licencji. Niestety, ale Amazon Prime Video nie ujawnia takich informacji w związku z rynkiem polskim.

Pierwszą premierą jest Książę w Nowym Jorku 2, czyli kontynuacja klasyka z lat 80. z Eddiem Murphym w roli głównej. Tym razem już król Akeem odkrywa, że w Nowym Jorku ma nieślubnego syna, który wedle prawa jest jedynym prawowitym dziedzicem tronu Zamundy. W kontynuacji bohaterowie udadzą się do Nowego Jorku na chwilę, ale większość akcji będzie rozgrywać się w afrykańskim królestwie. Premiera 5 marca 2021 roku.

Druga nowość to propozycja dla fanów superbohaterów. Serial animowany Invincible o superbohaterze to nie jest jednak kreskówka dla dzieci, ale tytuł stricte dla dorosłych. Za sterami stoi Robert Kirkman, twórca komiksu The Walking Dead. Premiera 26 marca 2021 roku.