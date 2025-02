Jason Isaacs szczerze o Harrym Potterze. Magia, ale i... nuda

fot. materiały prasowe

O Harrym Potterze jest zawsze głośno. Nie jest to jedynie kultowa seria książek i filmów dla młodzieży, ale często pojawiają się kontrowersje związane z autorką tych bestsellerów czy nowości na temat nowego serialu HBO, który przedstawi je w innym świetle. Filmom nikt jednak nie odbierze magii. Nie ma zamiaru tego robić również Jason Isaacs, który przez sześć filmów wcielał się w Luciusa Malfoya. Do garnka miodu dolał jednak łyżeczkę goryczy.

Jason Isaacs szczerze o Harrym Potterze

W rozmowie z Variety opowiedział o tym, jak magicznym doświadczeniem jest sam Harry Potter i jego świat:

Chociaż grałem w filmach, to ilekroć zabieram chrzestne albo siostrzeńców i bratanice do studia, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to że jestem znowu w Wielkiej Sali. I wtedy za każdym razem wybucham płaczem. To bardzo poruszające i przytłaczające emocjonalnie. W tamtych historiach była zawarta pewna prawdziwa magia.

Nie wszystko, co miał do powiedzenia na temat serii było jednak dobre. Dołączył do grona aktorów, którym nie przypadła do gustu praca z efektami specjalnymi i wielkimi green screenami. Wcześniej krytycznie do tego odnosił się m.in. Anthony Hopkins, a niedawno wspomniał o tym John Malkovich pracujący nad Fantastyczną 4 od MCU.

To straszna rzecz do wyznania, ale robienie tych filmów wcale nie było takie fajne. Robienie filmów, gdzie są ogromne efekty specjalne jest w zasadzie nudne. Przyjemność pojawia się dopiero później. Widzę i spotykam osoby, których życia się zmieniły dzięki tym filmom. Ludzi, którzy czytają te książki swoim dzieciom. Niektórzy mówią, że te filmy uratowały im życie i ja w to wierzę. Kiedy te wszystkie składniki się ze sobą połączyły, to z jakiegoś powodu, nikt nie wie jakiego, stworzyło to miłość na całym świecie.

