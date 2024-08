Amazon Prime Video - nowości na wrzesień 2024. The Grand Tour i Call Me Bae

fot. materiały prasowe

We wrześniu na platformie Prime Video pojawi się kilka nowości. Najbardziej wyczekiwany jest finałowy odcinek serialu The Grand Tour pt. One For The Road, w którym Jeremy Clarkson, Richard Hammond oraz James May wyruszają na swoją ostatnią samochodową przygodę. Ponadto na uwagę zasługują seriale Call Me Bae i Odwołana apokalipsa. Nie zapomnijcie też, że we wrześniu mają premierę kolejne odcinki hitowego serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy.

Zobaczcie poniżej pełną rozpiskę nowości wraz z datami premier. Najpierw przedstawiamy produkcje oryginalne Prime Video, a następnie filmy na licencji, które trafią na platformę.

Amazon Prime Video - premiery na wrzesień 2024

Call Me Bae

Premiera 5 września

"Bae" odkrywa, że ​​jej najcenniejszym atutem nie są diamenty, ale jej uliczny styl. Spłukana, ale nie dająca się złamać, porusza się po redakcjach Bombaju, przekazując najświeższe wiadomości.

Elisabeth Rioux: Unfiltered

Premiera 1. sezonu 6 września

Spojrzenie na ekscytujący świat sensacji mediów społecznościowych i przedsiębiorczyni, Elisabeth Rioux, która przewodzi międzynarodowej ekspansji Hoaka Swimwear, jednocześnie manewrując pomiędzy romansem, rodziną i macierzyństwem. Oto Elisabeth Rioux bez upiększeń.

Hunting a Monster (Cómo cazar a un monstruo)

Premiera 1. sezonu 6 września

Film dokumentalny, w którym youtuber i filmowiec Carles Tamayo otrzymuje petycję od Lluísa Grosa, starego znajomego skazanego na 24 lata więzienia za znęcanie się nad dziećmi, aby zbadać jego sprawę. Zdumiony bezkarnością przestępcy, który nie trafił do więzienia, Tamayo przyjmuje sprawę. Po kilku miesiącach spotkań i dogłębnego śledztwa odkrywa wiele innych przestępstw popełnionych przez Lluísa, co skłania go do walki o sprawiedliwość.

The Money Game

Premiera 1. sezonu 10 września

W ostrym blasku jednej z najbardziej zaciekle dyskutowanych historii w sporcie, studiujący sportowcy na LSU (Louisiana State University) Olivia Dunne, Jayden Daniels, Angel Reese, Flau'jae Johnson, Alia Armstrong i Trace Young poruszają się po nieznanych wodach nazwy (Name), wizerunku (Image) i podobieństwa (Likeness) ("NIL").

The Grand Tour

Premiera finałowego odcinka 13 września

W swojej ostatniej przygodzie Jeremy Clarkson, Richard Hammond oraz James Ma ignorują instrukcje pana Wilmana i udają się do Zimbabwe trzema samochodami, które zawsze chcieli mieć, Lancią Montecarlo, Fordem Capri 3-litrowym i Triumphem Stagiem.

Odwołana apokalipsa

Premiera 13 września

Gdy apokalipsa nie następuje, Tomás bezskutecznie próbuje odzyskać swoje dawne życie, zaś Julia widzi w braku końca świata drugą szansę na zmianę swojego losu. Ich rozbieżne drogi będą musiały zejść się w jedynym punkcie, który ich teraz łączy: ich córce Noi.

Porn and Ice Cream

Premiera 2. sezonu 20 września

Dwóch nieśmiałych trzydziestolatków i młoda oszustka zakładają zespół rockowy, który szturmem podbija scenę muzyczną Buenos Aires.

Previously Saved Version

Premiera 26 września

W 2200 roku Naoki i Mayumi mieszkają w unoszącej się w przestrzeni kosmicznej rezydencji. Ich sielankowe życie zostaje zaburzone, gdy okazuje się, że Naoki lata temu zamienił swoją żonę w androida, aby przeżyć swoją wersję idealnego życia.

Amazon Prime Video - seriale kontynuowane we wrześniu

Ponadto we wrześniu będzie mieć premierę OT23: La gira. Dokładnej daty nie podano.

Amazon Prime Video - filmy na licencji we wrześniu

Na Amazon Prime Video trafi we wrześniu kilka nowości, jak Pszczelarz z Jasonem Stathamem, horror Urojenie, thriller Bez paniki, Pukając do drzwi oraz Zbrodnie pamięci z Michaelem Keatonem.

Pełna lista tytułów na licencji, które trafią na Prime Video we wrześniu 2024 roku:

Rollerball Rollerball (1975) - premiera 01.09

Różowa Pantera (1963) - premiera 01.09

Klątwa Różowej Pantery (1983) - premiera 01.09

Różowa Pantera (2006) - premiera 01.09

Różowa Pantera 2 (2009) - premiera 01.09

Terminator (1984) - premiera 01.09

Urojenie (2024) - premiera 01.09

(2024) - premiera 01.09 Ostatnie tango w Paryżu (1972) - premiera 01.09

Trzej Amigos (1986) - premiera 01.09

Anna (2019) - premiera 04.09

Zabić, jak to łatwo powiedzieć (2012) - premiera 04.09

Pukając do drzwi (2023) - premiera 04.09

(2023) - premiera 04.09 Bez paniki (2024) - premiera 06.09

(2024) - premiera 06.09 Harley Davidson i Marlboro Man (1991) - premiera wkrótce

Zabójstwo (The Killing) (1956) - premiera wkrótce

Myszy i ludzie (1992) - premiera wkrótce

Przyjęcie (1968) - premiera wkrótce

Różowa Pantera: Strzał w ciemności (1968) - premiera wkrótce

Pszczelarz (2024) - premiera wkrótce

(2024) - premiera wkrótce Zbrodnie pamięci (2023) - premiera wkrótce

(2023) - premiera wkrótce Gdzie jesteś, Bernadette? (2019) - premiera wkrótce