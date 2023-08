Amazon Prime Video na sierpień 2023. Tylko trzy nowości

fot. Amazon Prime Video

Pierwszą premierą sierpnia w Prime Video jest Wszystkie Kwiaty Alice Hart. Serial pojawi się na ekranach 4 sierpnia 2023 roku, a główną rolę gra Sigourney Weaver.

Wszystkie Kwiaty Alice Hart - opis fabuły

Wszystkie Kwiaty Alice Hart opowiada angażującą historię tytułowej bohaterki. Po tym jak Alice, w wieku 9 lat, tragicznie traci rodziców w tajemniczym pożarze, zostaje zabrana do swojej babci June na farmę kwiatów Thornfield, gdzie dowiaduje się, że przeszłość jej rodziny skrywa wiele tajemnic.

A już 18 sierpnia pojawi się serial Schronienie oparty na twórczości Harlana Cobena. Główne role grają Jaden Michael, Constance Zimmer oraz Abby Corrigan.

Schronienie - opis fabuły

Schronienie Harlana Cobena opowiada historię Mickey’a Bolitara, który po nagłej śmierci ojca rozpoczyna nowe życie w Kasselton w stanie New Jersey. Mickey szybko zostaje wplątany w sprawę tajemniczego zniknięcia nowej uczennicy w jego szkole, Ashley Kent. Prowadzi to do odkrycia niewyobrażalnych tajemnic pozornie spokojnej, podmiejskiej społeczności. Z pomocą swoich przyjaciół: pomysłowego Spoona i tajemniczej Emy, Mickey zagląda za senną fasadę Kasselton, aby odkryć mroczne tajemnice… A może nawet skomplikowaną historię rodzinną Mickeya.

Natomiast 15 sierpnia czeka nas 2. sezon serialu Cruel Summer. O czym ma opowiadać?

Drugi sezon serialu Cruel Summer to zupełnie nowa obsada i tajemnica. Rozgrywający się w idyllicznym nadmorskim miasteczku na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku, kolejny rozdział serii śledzi wzloty i upadki nastoletniej przyjaźnimiędzy Megan, Isabellą i Lukiem, ich zawiły trójkątmiłosny i tajemnicę która wpłynie na ich życie w przyszłości.