Fot. Prime Video

Platforma streamingowa Prime Video to jedna z najtańszych obecnie opcji na szerokim rynku podobnych serwisów. Opłata miesięczna wynosi 10,99 zł, z kolei za cały rok korzystania należy zapłacić tylko 49 zł. Dla porównania - tyle samo płaci się za Pakiet Standardowy Netflixa, ale w opcji miesięcznej.

Niska cena uległa jednak zmianie na jakiś czas. Subskrybenci w ostatnich dniach zauważyli nowe informacje na swoich kontach. Wynikało z nich, że opcja miesięczna kosztowała 15,50 zł, a roczna - 69 zł. To podwyżka o całe 40%, choć w zestawieniu z innymi serwisami byłaby to nadal jedna z najtańszych opcji na rynku. Informacja o podwyżce pojawiło się na kilku polskich portalach i wtedy Prime Video zmieniło ceny z powrotem.

Cena subskrypcji Amazon Prime wynosi 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie i nie mamy w tej chwili dodatkowych informacji do przekazani - tak brzmiał oficjalny komunikat biura prasowego Amazon Prime Video.

Niewykluczone, że zmiana wejdzie w życie, ale dopiero za jakiś czas i została po prostu przedwcześnie zaktualizowana. Z drugiej strony serwis mógł zmienić zdanie i wycofać się z pomysłu wzrostu cen. Mógł to również być błąd.

Podwyżki w innych serwisach w ostatnich latach

Prime Video ustrzegło się na razie przed podwyżką. Tego samego nie można powiedzieć o pozostałych serwisach streamingowych. Tak wyglądały podwyżki cen pozostałych platform w latach 2024 - 2025: