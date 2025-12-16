Reklama
Prime Video podrożało o 40%... ale tylko na chwilę. Pomyłka czy zapowiedź przyszłych zmian?

Klienci Prime Video zauważyli w swoich panelach użytkownika, iż ich plany miesięczne i roczne podrożały aż o 40%. Potem jednak zmiana została wycofana. Prime Video odpowiedziało w tej sprawie.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  subskrybcja 
abonament Prime video
Amazon Prime Video (logo) Fot. Prime Video
Platforma streamingowa Prime Video to jedna z najtańszych obecnie opcji na szerokim rynku podobnych serwisów. Opłata miesięczna wynosi 10,99 zł, z kolei za cały rok korzystania należy zapłacić tylko 49 zł. Dla porównania - tyle samo płaci się za Pakiet Standardowy Netflixa, ale w opcji miesięcznej.

Niska cena uległa jednak zmianie na jakiś czas. Subskrybenci w ostatnich dniach zauważyli nowe informacje na swoich kontach. Wynikało z nich, że opcja miesięczna kosztowała 15,50 zł, a roczna - 69 zł. To podwyżka o całe 40%, choć w zestawieniu z innymi serwisami byłaby to nadal jedna z najtańszych opcji na rynku. Informacja o podwyżce pojawiło się na kilku polskich portalach i wtedy Prime Video zmieniło ceny z powrotem.

Cena subskrypcji Amazon Prime wynosi 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie i nie mamy w tej chwili dodatkowych informacji do przekazani - tak brzmiał oficjalny komunikat biura prasowego Amazon Prime Video.

Niewykluczone, że zmiana wejdzie w życie, ale dopiero za jakiś czas i została po prostu przedwcześnie zaktualizowana. Z drugiej strony serwis mógł zmienić zdanie i wycofać się z pomysłu wzrostu cen. Mógł to również być błąd. 

Podwyżki w innych serwisach w ostatnich latach

Prime Video ustrzegło się na razie przed podwyżką. Tego samego nie można powiedzieć o pozostałych serwisach streamingowych. Tak wyglądały podwyżki cen pozostałych platform w latach 2024 - 2025:

  • Disney, Pakiet Standard - 29,99 zł -> 34,99 zł
    Disney, Pakiet Premium - 49,99 zł -> 59,99 zł
    Opłata za użytkownika spoza domu - 17,99 zł -> 20,99 zł
  • HBO Max, Pakiet z reklamami - 19,99 zł -> 29,99 zł
    HBO Max, Pakiet Standard - 29,99 zł -> 39,99 zł
  • Netflix, Pakiet Podstawowy - 29 zł -> 33 zł
    Netflix, Pakiet Standard - 43 zł -> 49 zł
    Netflix, Pakiet Premium - 60 zł -> 67 zł

Źródło: wirtualnemedia.pl

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  subskrybcja 
abonament Prime video
