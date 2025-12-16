Filmy Warner Bros. będą miały premierę "tak samo jak było do tej pory". Sarandos uspokaja
Ted Sarandos od Netflixa postanowił po raz kolejny uspokoić entuzjastów kinowego doświadczenia i zapewnił, że premiery filmów Warner Bros. będą dokładnie takie same, jak do tej pory. Co to oznacza?
Aktualnie nie wiadomo, co stanie się dalej w sprawie przejęcia Warner Bros. Film przez Netflixa. Akcjonariusze Warnera prawdopodobnie zapoznają się jeszcze z ofertą od Paramount, która wyniosła ponad 100 miliardów dolarów. Niewykluczone, że cała operacja dojdzie ostatecznie do skutku na korzyść Netflixa, ale nie można też wykluczyć alternatyw, jak właśnie przejęcia całej transakcji przez Paramount.
Przed Avatarem 3 James Cameron wysłał do kin list. Reżyser i miliarder ma zalecenia i prośbę
Największe obawy całego przedsięwzięcia dotyczyły kwestii premier kinowych. Netflix z nich nie słynie i kieruje większość swoich produkcji na streaming. Tylko pretendenci do Oscarów dostają szansę zabłyśnięcia na wielkim ekranie, ale tylko przez kilka tygodni i w limitowanej liczbie kompleksów. Fani kinowego doświadczenia byli pełni obaw, co do zmian, które może zarządzić Netflix. Ted Sarandos, co-CEO platformy, znów rozwiewa te wątpliwości w rozmowie z Variety:
Czujecie się spokojniejsi po jego słowach?
