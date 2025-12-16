placeholder
Reklama
placeholder

Filmy Warner Bros. będą miały premierę "tak samo jak było do tej pory". Sarandos uspokaja

Ted Sarandos od Netflixa postanowił po raz kolejny uspokoić entuzjastów kinowego doświadczenia i zapewnił, że premiery filmów Warner Bros. będą dokładnie takie same, jak do tej pory. Co to oznacza?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  netflix 
Warner Bros.
Netflix logo fot. Netflix
Reklama

Aktualnie nie wiadomo, co stanie się dalej w sprawie przejęcia Warner Bros. Film przez Netflixa. Akcjonariusze Warnera prawdopodobnie zapoznają się jeszcze z ofertą od Paramount, która wyniosła ponad 100 miliardów dolarów. Niewykluczone, że cała operacja dojdzie ostatecznie do skutku na korzyść Netflixa, ale nie można też wykluczyć alternatyw, jak właśnie przejęcia całej transakcji przez Paramount.

Przed Avatarem 3 James Cameron wysłał do kin list. Reżyser i miliarder ma zalecenia i prośbę

Największe obawy całego przedsięwzięcia dotyczyły kwestii premier kinowych. Netflix z nich nie słynie i kieruje większość swoich produkcji na streaming.  Tylko pretendenci do Oscarów dostają szansę zabłyśnięcia na wielkim ekranie, ale tylko przez kilka tygodni i w limitowanej liczbie kompleksów. Fani kinowego doświadczenia  byli pełni obaw, co do zmian, które może zarządzić Netflix. Ted Sarandos, co-CEO platformy, znów rozwiewa te wątpliwości w rozmowie z Variety:

[Warner Bros.] to firma, która osiągnęła wiele sukcesów i posiada niesamowite dziedzictwo filmowe. Nie kupiliśmy tej firmy, żeby zaszkodzić wartości, którą aktualnie posiada. Naszym celem jest kinowa premiera wszystkich filmów Warner Bros., tak samo jak było do tej pory. Później trafią do kupienia lub wypożyczenia w serwisach VOD na całym świecie. Jesteśmy bardzo podekscytowani.

Czujecie się spokojniejsi po jego słowach?

Te filmy, seriale, franczyzy i studia trafią do Netflixa jeśli operacja z Warnerem się powiedzie

Przyjaciele

arrow-left
Przyjaciele
fot. Warner Bros.
arrow-right

Źródło: worldofreel.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  netflix 
Warner Bros.
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 47. Wonder Woman (m.in. filmy Wonder Woman)
-

Kontynuacja Wonder Woman mogła być dużo ciekawsza. Co zapowiadała oryginalna scena po napisach?

2 Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow
-

Hollow Knight: Silksong otrzyma DLC w przyszłym roku. Sea of Sorrow będzie dostępne za darmo

3 Niebo. Rok w piekle
-

Takiego polskiego serialu jeszcze nie było. HBO pokazało zwiastun porażającej historiii

4 4. To koniec Jedi - po wydarzeniach z ostatniej części Gwiezdnej Sagi wszystko wskazuje na to, że Rey jest ostatnią Jedi przy życiu. Wiemy o tym, że ma powstać kolejny film, który opowie o jej szkoleniu nowego pokolenia użytkowników Mocy. Sęk w tym, że ci nie nazywaliby się już Jedi, a... Skywalkers.
-

Gwiezdne Wojny trzeba rozruszać. Reżyser Ostatniego Jedi mówi czego nie robić

5 Synowie Anarchii
-

Dobra wiadomość dla fanów hitu Synowie Anarchii. Twórca pracuje nad nowym kryminałem

6 Na fali
-

Kultowe Na fali powróci jako serial! Pierwsze informacje o produkcji AMC

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e241

Moda na sukces

s02e01

Fallout

s08e09

FBI

s08e10

FBI

s28e17

The Voice

s42e339

Ridiculousness

s42e336

Ridiculousness

s42e337

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Krysten Ritter
Krysten Ritter

ur. 1981, kończy 44 lat

Anna Popplewell
Anna Popplewell

ur. 1988, kończy 37 lat

James Mangold
James Mangold

ur. 1963, kończy 62 lat

Miranda Otto
Miranda Otto

ur. 1967, kończy 58 lat

Shane Black
Shane Black

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

5

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

6

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

7

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

Przerwa świąteczna w polskich serialach. Od kiedy i ile potrwa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV