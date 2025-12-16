Filmy Warner Bros. będą miały premierę "tak samo jak było do tej pory". Sarandos uspokaja

fot. Netflix

Reklama

Aktualnie nie wiadomo, co stanie się dalej w sprawie przejęcia Warner Bros. Film przez Netflixa. Akcjonariusze Warnera prawdopodobnie zapoznają się jeszcze z ofertą od Paramount, która wyniosła ponad 100 miliardów dolarów. Niewykluczone, że cała operacja dojdzie ostatecznie do skutku na korzyść Netflixa, ale nie można też wykluczyć alternatyw, jak właśnie przejęcia całej transakcji przez Paramount.

Przed Avatarem 3 James Cameron wysłał do kin list. Reżyser i miliarder ma zalecenia i prośbę

Największe obawy całego przedsięwzięcia dotyczyły kwestii premier kinowych. Netflix z nich nie słynie i kieruje większość swoich produkcji na streaming. Tylko pretendenci do Oscarów dostają szansę zabłyśnięcia na wielkim ekranie, ale tylko przez kilka tygodni i w limitowanej liczbie kompleksów. Fani kinowego doświadczenia byli pełni obaw, co do zmian, które może zarządzić Netflix. Ted Sarandos, co-CEO platformy, znów rozwiewa te wątpliwości w rozmowie z Variety:

[Warner Bros.] to firma, która osiągnęła wiele sukcesów i posiada niesamowite dziedzictwo filmowe. Nie kupiliśmy tej firmy, żeby zaszkodzić wartości, którą aktualnie posiada. Naszym celem jest kinowa premiera wszystkich filmów Warner Bros., tak samo jak było do tej pory. Później trafią do kupienia lub wypożyczenia w serwisach VOD na całym świecie. Jesteśmy bardzo podekscytowani.

ROZWIŃ ▼

Czujecie się spokojniejsi po jego słowach?

Te filmy, seriale, franczyzy i studia trafią do Netflixa jeśli operacja z Warnerem się powiedzie