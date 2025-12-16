Kultowe Na fali powróci jako serial! Pierwsze informacje o produkcji AMC
AMC ma w planach stworzenie serialowej kontynuacji filmowego Na fali z 1991 roku. Deadline zdradziło pierwsze informacje na temat fabuły. Kto będzie odpowiedzialny za całość?
Point Break, czyli Na fali, to kultowy film z 1991 roku, bez którego nie dostalibyśmy Szybkich i wściekłych, których pierwsza część wzorowała się na tej właśnie produkcji. Jak donosi Deadline, AMC przygotowuje serialową kontynuację hitu z Patrickiem Swayzem i Keanu Reevesem. Co wiadomo?
To koniec. Serial Netflixa z 90% pozytywnych ocen anulowany po 1. sezonie
Pomysłodawcą jest David Kalstein, który ostatnio pracował nad serialem Butterfly dla Prime Video. Akcja serialu jest osadzona trzydzieści pięć lat po wydarzeniach z kinowej produkcji. Opowie o członkach niebezpiecznej ekipy złodziei, która ma powiązania z gangiem Eks-Prezydentów. Kalstein zajmie się scenariuszem i będzie producentem wykonawczym całości.
Na razie nie zdradzono informacji o potencjalnej dacie premiery ani dodatkowych szczegółach fabularnych.
Na fali - opis oryginalnego filmu
Oryginalny film wyreżyserował Kathryn Bigelow na podstawie scenariusza W. Petera Iliffa. Historia opowiadała o młodym agencie FBI, Johnnym Utah (Keanu Reeves), którego zadaniem była infiltracja gangu surferów pod nazwą Eks-Prezydenci. Napadów dokonywali w maskach byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych - Ronalda Reagana, Jimmy'ego Cartear, Lyndona B. Johnsona oraz Lyndona Johnsona. Przewodził im Bodhi, w którego wcielał się Patrick Swayze.
Ranking najlepszych filmów z lat 90.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
19
gru
Avatar: Ogień i popiół
19
gru
Dancing Queen w Hollywood
19
gru
Do nieznanej ziemi
19
gru
Wielka powódź
19
gru
Avatar: Ogień i Popiół
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1963, kończy 62 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1961, kończy 64 lat