Kultowe Na fali powróci jako serial! Pierwsze informacje o produkcji AMC

AMC ma w planach stworzenie serialowej kontynuacji filmowego Na fali z 1991 roku. Deadline zdradziło pierwsze informacje na temat fabuły. Kto będzie odpowiedzialny za całość?
Wiktor Stochmal
Tagi:  Point Break 
Na fali
Na fali fot. 20th Century Fox
Point Break, czyli Na fali, to kultowy film z 1991 roku, bez którego nie dostalibyśmy Szybkich i wściekłych, których pierwsza część wzorowała się na tej właśnie produkcji. Jak donosi Deadline, AMC przygotowuje serialową kontynuację hitu z Patrickiem Swayzem i Keanu Reevesem. Co wiadomo?

To koniec. Serial Netflixa z 90% pozytywnych ocen anulowany po 1. sezonie

Pomysłodawcą jest David Kalstein, który ostatnio pracował nad serialem Butterfly dla Prime Video. Akcja serialu jest osadzona trzydzieści pięć lat po wydarzeniach z kinowej produkcji. Opowie o członkach niebezpiecznej ekipy złodziei, która ma powiązania z gangiem Eks-Prezydentów. Kalstein zajmie się scenariuszem i będzie producentem wykonawczym całości.

Na razie nie zdradzono informacji o potencjalnej dacie premiery ani dodatkowych szczegółach fabularnych.

Na fali - opis oryginalnego filmu

Oryginalny film wyreżyserował Kathryn Bigelow na podstawie scenariusza W. Petera Iliffa. Historia opowiadała o młodym agencie FBI, Johnnym Utah (Keanu Reeves), którego zadaniem była infiltracja gangu surferów pod nazwą Eks-Prezydenci. Napadów dokonywali w maskach byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych - Ronalda Reagana, Jimmy'ego Cartear, Lyndona B. Johnsona oraz Lyndona Johnsona. Przewodził im Bodhi, w którego wcielał się Patrick Swayze.

Źródło: deadline.com

