Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Scena walki z anulowanego Spider-Mana 4 Sama Raimiego. Pajączek kontra Vulture

Spider-Man 4 Sama Raimiego miał już oficjalną datę premiery, zanim go anulowano. Dzięki szkicom koncepcyjnym i pracy fana udało się jedną ożywić jedną ze scen, jakie planowano pokazać w filmie...
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Spider-Man 
sony Sam Raimi Tobey Maguire
Spider-Man, Tobey Maguire Fot. Materiały prasowe
Reklama

Wiele lat temu Sony dało zielone światło na film Spider-Man 4 Sama Raimiego, w którym Petera Parkera ponownie miał zagrać Tobey Maguire. Sprawa była tak pewna, że dostał nawet oficjalną datę premiery: 6 maja 2011 roku. To oznacza, że produkcja zadebiutowałaby w tym samym czasie, co Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie z MCU. Nagle jednak projekt anulowano, a Pajączek wrócił na duży ekran dopiero w 2012 roku, ale w zupełnie innym widowisku – Niesamowitym Spider-Manie z Andrew Garfieldem.

Bitwa z anulowanego Spider-Mana 4 

Jakiś czas temu w internecie pojawiły się scenorysy do Spider-Mana 4 Sama Raimiego, narysowane przez Davida E. Duncana, które przedstawiały bitwę między Pajączkiem i złoczyńcą znanym jako Vulture (swoją drogą, zanim Sony anulowało film, w roli antagonisty obsadzono Johna Malkovicha). W 2024 roku kanał YBAM na YouTubie postanowił za to stworzyć na ich podstawie animację 3D, którą teraz ponownie odkryli użytkownicy X. Możecie obejrzeć ją poniżej. Miejcie jednak na uwadze, że wygląd złoczyńcy jest zainspirowany filmem Spider-Man: Homecoming

Warto dodać, że animacja na YouTubie ma 1,4 mln wyświetleń! To tylko pokazuje, że Spider-Man Sony nadal cieszy się zainteresowaniem fanów.

Co wiemy o anulowanym Spider-Manie 4?

Ponoć Peter Parker Tobeya Maguire'a miał zmierzyć się ze złoczyńcą znanym jako Vulture, którego zagrałby John Malkovich. Wśród antagonistów byłby też Jaszczur. Pajączek spotkałby na swojej drodze również Felicię Hardy, w którą miała wcielić się Anne Hathaway (przynajmniej zanim dostała rolę Kobiety Kot). Wiemy też, że planowano scenę w formie montażu, w której Spider-Man łapałby różnych przestępców, a potem zabierał ich do aresztu. Wśród nich był Mysterio.

Sam Raimi w wywiadzie z 2022 roku przyznał także, że miał napisane świetne cameo dla Bruce'a Campbella i żałuje, że ostatecznie go nie zobaczymy. Potwierdził, że jedną z ról, jakie dla niego rozważano, był właśnie Mysterio. Reżyser zdradził także, że... Kraven Łowca miał być ważną częścią fabuły Spider-Mana 4 od Sony.

Zawsze chciałem zobaczyć Kravena walczącego ze Spider-Manem na dużym ekranie. Myślałem, że to będzie naprawdę wyjątkowe. Jest najlepszym łowcą, a Spider-Man jest jak najzwinniejszy oszust na niebie. I chciałem także śledzić historię Petera po prostu jako człowieka.

Predator vs. Spider-Man - okładki komiksu Marvela

Predator vs. Spider-Man (wariant okładki)

arrow-left
Predator vs. Spider-Man (wariant okładki)
Fot. Marvel Comics
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Spider-Man 
sony Sam Raimi Tobey Maguire
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,5

2002
Spider-Man
Oglądaj TERAZ Spider-Man Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Stranger Things: sezon 5, część 2 - zdjęcia
-

Stranger Things 5 - nowe zdjęcia z 2. części finałowego sezonu. Vecna w pełnej okazałości

2 Hulk
-
Plotka

Przemiany Hulka w MCU będą zupełnie inne. Spider-Man został mistrzem sztuk walki

3 Supergirl
-

Supergirl podbije TikToka. Takiej kampanii promocyjnej jeszcze nie było

4 Phantom Blade Zero
-

Phantom Blade Zero na premierę tylko na dwóch platformach. Zwiastun zdradza szczegóły

5 Titanic - katastrofa statku
-

Takiej parodii hitu wszech czasów jeszcze nie było. Katastrofa oczami... Céline Dion

6 Zegarek PlayStation Anicorn
-

Powstał zegarek na 30-lecie PlayStation. Gadżet tylko dla wybranych

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e241

Moda na sukces

s02e01

Fallout

s08e09

FBI

s08e10

FBI

s28e17

The Voice

s42e339

Ridiculousness

s42e336

Ridiculousness

s42e337

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Krysten Ritter
Krysten Ritter

ur. 1981, kończy 44 lat

Anna Popplewell
Anna Popplewell

ur. 1988, kończy 37 lat

James Mangold
James Mangold

ur. 1963, kończy 62 lat

Miranda Otto
Miranda Otto

ur. 1967, kończy 58 lat

Shane Black
Shane Black

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV