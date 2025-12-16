Scena walki z anulowanego Spider-Mana 4 Sama Raimiego. Pajączek kontra Vulture

Fot. Materiały prasowe

Wiele lat temu Sony dało zielone światło na film Spider-Man 4 Sama Raimiego, w którym Petera Parkera ponownie miał zagrać Tobey Maguire. Sprawa była tak pewna, że dostał nawet oficjalną datę premiery: 6 maja 2011 roku. To oznacza, że produkcja zadebiutowałaby w tym samym czasie, co Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie z MCU. Nagle jednak projekt anulowano, a Pajączek wrócił na duży ekran dopiero w 2012 roku, ale w zupełnie innym widowisku – Niesamowitym Spider-Manie z Andrew Garfieldem.

Bitwa z anulowanego Spider-Mana 4

Jakiś czas temu w internecie pojawiły się scenorysy do Spider-Mana 4 Sama Raimiego, narysowane przez Davida E. Duncana, które przedstawiały bitwę między Pajączkiem i złoczyńcą znanym jako Vulture (swoją drogą, zanim Sony anulowało film, w roli antagonisty obsadzono Johna Malkovicha). W 2024 roku kanał YBAM na YouTubie postanowił za to stworzyć na ich podstawie animację 3D, którą teraz ponownie odkryli użytkownicy X. Możecie obejrzeć ją poniżej. Miejcie jednak na uwadze, że wygląd złoczyńcy jest zainspirowany filmem Spider-Man: Homecoming.

Warto dodać, że animacja na YouTubie ma 1,4 mln wyświetleń! To tylko pokazuje, że Spider-Man Sony nadal cieszy się zainteresowaniem fanów.

Co wiemy o anulowanym Spider-Manie 4?

Ponoć Peter Parker Tobeya Maguire'a miał zmierzyć się ze złoczyńcą znanym jako Vulture, którego zagrałby John Malkovich. Wśród antagonistów byłby też Jaszczur. Pajączek spotkałby na swojej drodze również Felicię Hardy, w którą miała wcielić się Anne Hathaway (przynajmniej zanim dostała rolę Kobiety Kot). Wiemy też, że planowano scenę w formie montażu, w której Spider-Man łapałby różnych przestępców, a potem zabierał ich do aresztu. Wśród nich był Mysterio.

Sam Raimi w wywiadzie z 2022 roku przyznał także, że miał napisane świetne cameo dla Bruce'a Campbella i żałuje, że ostatecznie go nie zobaczymy. Potwierdził, że jedną z ról, jakie dla niego rozważano, był właśnie Mysterio. Reżyser zdradził także, że... Kraven Łowca miał być ważną częścią fabuły Spider-Mana 4 od Sony.

Zawsze chciałem zobaczyć Kravena walczącego ze Spider-Manem na dużym ekranie. Myślałem, że to będzie naprawdę wyjątkowe. Jest najlepszym łowcą, a Spider-Man jest jak najzwinniejszy oszust na niebie. I chciałem także śledzić historię Petera po prostu jako człowieka.

