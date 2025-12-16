To koniec. Serial Netflixa z 90% pozytywnych ocen anulowany po 1. sezonie

Fot. Netflix

Netflix zdecydował się nie zamawiać 2. sezonu hitu Rekruci. Decyzja może być trochę zaskakująca, biorąc pod uwagę sukces produkcji. Serial zdobył 90% pozytywnych recenzji zarówno wśród krytyków jak i widzów na Rotten Tomatoes; ocenę 7.9 na 10 w IMDb przy ponad 21 tysiącach opinii; odbił się echem w mediach społecznościowych; w pierwszym "pełnym tygodniu" po premierze miał średnio 9,4 miliona wyświetleń; spędził cztery tygodnie w TOP 10 Netflixa, w pewnym momencie zajmując 2. miejsce w rankingu.

Z informacji, w których posiadanie wszedł portal Deadline, nie było więc to natychmiastowe anulowanie. Netflix prowadził długie rozmowy z Sony Pictures Television, analizując dane oglądalności. Najwyraźniej jednak uznał, że nie opłaca się zamawiać 2. sezonu. Co jest o tyle smutną wiadomością dla fanów serialu, że Rekruci byli zamówieni na wyłączność przez platformę streamingową, więc teraz są praktycznie zerowe szanse na to, że inny serwis będzie mógł wykupić tytuł i dać mu drugie życie. Znów także rodzi to pytanie wśród widzów: jak duży sukces jest wystarczający dla włodarzy Netflixa?

Serial Rekruci opowiada o homoseksualnym nastolatku, który dołączył do Korpusu Piechoty Morskiej wraz ze swoim najlepszym przyjacielem, mimo świadomości ryzyka. Podczas swojego pobytu w wojsku główny bohater przechodzi przemianę. Twórcą produkcji jest Andy Parker. W pewnym momencie o produkcji zrobiło się głośno, ponieważ Kingsley Wilson, sekretarz prasowy Pentagonu, nazwał ją woke garbage. Ironicznie jednak podbiło to oglądalność, a nie zaszkodziło ocenom.