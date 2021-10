American Film Festival 2021 - poznaliśmy program wydarzenia. Co zobaczą uczestnicy festiwalu?

9 listopada rozpocznie się kolejna odsłona American Film Festival we Wrocławiu. Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun Wesa Andersona i C'mon C'mon Mike'a Millsa otworzą 12. edycję, natomiast Oczy Tammy Faye Michaela Showaltera zamkną wydarzenie.

W programie festiwalu znalazło się 110 produkcji (101 długich i 9 krótkich metraży), z czego 54 zostaną pokazane w Polsce po raz pierwszy, a 12 będzie miało premierę międzynarodową. Sprzedaż biletów rusza w piątek o godzinie 12:00 na stronie festiwalu. Poniżej możecie zobaczyć inne tytuły znajdujące się w programie z opublikowanej informacji prasowej.

Hity światowych festiwali

W programie AFF-u tradycyjnie znalazły się przeboje pokazywane na światowych festiwalach – m.in.: jedne z dwóch najdłużej oklaskiwanych filmów podczas tegorocznego MFF w Cannes: Red Rocket Seana Bakera oraz Stillwater Tom McCarthy'ego, z Mattem Damonem w roli głównej; prezentowany na Sundance Jockey Clinta Bentleya, z brawurową rolą Cliftona Collinsa Juniora (Pewnego razu... w Hollywood) oraz Córka – reżyserski debiut Maggie Gyllenhaal. Widzowie i widzki będą mieli okazję zobaczyć także „porywające i niezapomniane", jak pisali krytycy po Sundance, Odkupienie Frana Kranza – studium żalu, rozpaczy i żałoby po tragicznych w skutkach wydarzeniach związanych ze szkolną strzelaniną; a także Nowicjuszkę Lauren Hadaway – przywodzącą na myśl Czarnego Łabędzia i Zapaśnika historię sportsmenki, która postanawia poświęcić całe swoje życie dla kariery wioślarskiej.

Szok, obrzydzenie i histeryczny śmiech (w różnych proporcjach i różnej kolejności) wywołają filmy Johna Watersa, jednego z najoryginalniejszych przedstawicieli amerykańskiej kontrkultury. W trakcie festiwalu będzie można zobaczyć nie tylko przegląd najważniejszych dzieł buntownika z Baltimore, ale również spotkać go osobiście. Waters odbierze we Wrocławiu nagrodę Indie Star Award, przyznawaną twórcom bezkompromisowo niezależnym, weźmie udział w masterclassie oraz zaprezentuje stand-up This Filthy World, połączony z drag show We Are Divine, przygotowany przez wrocławską divę drag, Twoją Starą. Na stand-up oraz drag show zapraszamy do klubu Vertigo – wyjątkowego partnera tegorocznej edycji AFF-u. Bilety na wydarzenia z udziałem Watersa trafią do sprzedaży w najbliższy piątek (bilety na stand-up będą dostępne poprzez oficjalną stronę klubu Vertigo).

Festiwalowe sekcje

Jednym ze znaków rozpoznawczych American Film Festival są sekcje konkursowe: Spectrum (16 tytułów) – przegląd nowych tendencji i młodych talentów kina USA, oraz American Docs (9 tytułów) – dokumenty prezentujące różne oblicza Ameryki. Oceniane przez widzów produkcje będą ubiegać się o nagrody w dwóch kategoriach: film fabularny i film dokumentalny. Nagrodę w konkursie American Docs ufundowała firma BNY Mellon.

W programie znalazły się także dwie wyjątkowe sekcje poświęcone współczesnemu kinu dokumentalnemu z USA: Special Docs oraz Portrety. W ramach pierwszej z nich będzie można zobaczyć m.in. Wrogów publicznych Sonii Kennebeck – historię hakera Matta DeHarta, zestawianego w jednym szeregu z Edwardem Snowdenem i Chelsea Manning; poruszające Kim jesteśmy: kronikę rasizmu w Ameryce Emily Kunstler i Sarah Kunstler; czy Poszukiwaczy Pacho Veleza – daleką od polityki, ale bliską codziennemu życiu opowieść o współczesnych nowojorczykach. W ramach Portretów przybliżone zostaną postaci m.in. wybitnego dziennikarza, podróżnika i szefa kuchni – Anthony'ego Bourdaina (W drodze. Film o Anthonym Bourdainie, reż. Morgan Neville); autora undergroundowych komiksów – Spaina Rodrigueza (Niepokorny. Sztuka komiksu Spaina Rodrigueza, reż. Susan Stern); a także bestsellerowej, ekscentrycznej pisarki – Jackie Collins (Szefowa. Opowieść o Jackie Collins, reż. Laura Fairrie).