American Film Festival - dołącz do zespołu wolontariatu. Niezapomniana przygoda

fot. materiały prasowe

Reklama

To już 16. edycja American Film Festival, która odbędzie się w dniach 6–11 listopada we Wrocławiu. W programie znajdą się najnowsze i najlepsze filmy niezależne z USA – także te, które miały już premiery na międzynarodowych festiwalach. Organizatorzy zapraszają do udziału w wolontariacie zarówno wytrawnych kinofilów i kinofilki, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kinem. Poszukiwane są osoby zainteresowane kulturą, otwarte na nowe doświadczenia i wyzwania. A w programie między innymi premierowo Christy ze świetną rolą Sydney Sweeney!

Jak dołączyć do zespołu AFF?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, określając w nim swoją dyspozycyjność oraz główne kierunki zainteresowań. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 października 2025 roku, a wyniki naboru zostaną ogłoszone mailowo od 21 października 2025 roku.

fot. materiały prasowe

AFF – na czym polega wolontariat?

Wolontariuszki i wolontariusze American Film Festival wspierają przygotowanie i realizację wszystkich wydarzeń festiwalowych, dbając o to, by uczestnicy i goście mogli w pełni cieszyć się festiwalem i jego wyjątkową atmosferą.

Ich pomoc jest niezbędna przy:

obsłudze projekcji filmowych,

przygotowaniu oprawy plastycznej festiwalu,

organizacji widowni,

działaniach promocyjnych,

obsłudze centrum festiwalowego.

Wolontariat odbywa się według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym, pod opieką wyznaczonego koordynatora.

Kilka ważnych informacji o naborze:

Wolontariuszem lub wolontariuszką może zostać osoba powyżej 16. roku życia (osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców).

Wolontariat trwa od 4 do 11 listopada i wymaga codziennej obecności w Kinie Nowe Horyzonty.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz i określić swoją dyspozycyjność oraz zainteresowania.

W razie pytań prosimy pisać na adres: [email protected]