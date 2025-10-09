placeholder
American Film Festival - dołącz do zespołu wolontariatu. Niezapomniana przygoda

Festiwale Filmowe są wyjątkowym wydarzeniem, a American Film Festival szczególnie oferuje niezapomniane doświadczenie. Pozostało niewiele czasu do zakończenie zgłoszeń do wolontariatu, czyli do grupy osób, bez których żaden festiwal nie działałby tak dobrze.
Tagi:  american film festival 
Christy fot. materiały prasowe
To już 16. edycja American Film Festival, która odbędzie się w dniach 6–11 listopada we Wrocławiu. W programie znajdą się najnowsze i najlepsze filmy niezależne z USA – także te, które miały już premiery na międzynarodowych festiwalach. Organizatorzy zapraszają do udziału w wolontariacie zarówno wytrawnych kinofilów i kinofilki, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kinem. Poszukiwane są osoby zainteresowane kulturą, otwarte na nowe doświadczenia i wyzwania. A w programie między innymi premierowo Christy ze świetną rolą Sydney Sweeney!

Jak dołączyć do zespołu AFF?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, określając w nim swoją dyspozycyjność oraz główne kierunki zainteresowań. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 października 2025 roku, a wyniki naboru zostaną ogłoszone mailowo od 21 października 2025 roku.

nullfot. materiały prasowe

AFF – na czym polega wolontariat?

Wolontariuszki i wolontariusze American Film Festival wspierają przygotowanie i realizację wszystkich wydarzeń festiwalowych, dbając o to, by uczestnicy i goście mogli w pełni cieszyć się festiwalem i jego wyjątkową atmosferą.
Ich pomoc jest niezbędna przy:

  • obsłudze projekcji filmowych,
  • przygotowaniu oprawy plastycznej festiwalu,
  • organizacji widowni,
  • działaniach promocyjnych,
  • obsłudze centrum festiwalowego.
  • Wolontariat odbywa się według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym, pod opieką wyznaczonego koordynatora.

Kilka ważnych informacji o naborze:

  • Wolontariuszem lub wolontariuszką może zostać osoba powyżej 16. roku życia (osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców).
  • Wolontariat trwa od 4 do 11 listopada i wymaga codziennej obecności w Kinie Nowe Horyzonty.
  • Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz i określić swoją dyspozycyjność oraz zainteresowania.

W razie pytań prosimy pisać na adres: [email protected]

