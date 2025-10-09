American Film Festival - dołącz do zespołu wolontariatu. Niezapomniana przygoda
Festiwale Filmowe są wyjątkowym wydarzeniem, a American Film Festival szczególnie oferuje niezapomniane doświadczenie. Pozostało niewiele czasu do zakończenie zgłoszeń do wolontariatu, czyli do grupy osób, bez których żaden festiwal nie działałby tak dobrze.
To już 16. edycja American Film Festival, która odbędzie się w dniach 6–11 listopada we Wrocławiu. W programie znajdą się najnowsze i najlepsze filmy niezależne z USA – także te, które miały już premiery na międzynarodowych festiwalach. Organizatorzy zapraszają do udziału w wolontariacie zarówno wytrawnych kinofilów i kinofilki, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kinem. Poszukiwane są osoby zainteresowane kulturą, otwarte na nowe doświadczenia i wyzwania. A w programie między innymi premierowo Christy ze świetną rolą Sydney Sweeney!
Jak dołączyć do zespołu AFF?
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, określając w nim swoją dyspozycyjność oraz główne kierunki zainteresowań. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 października 2025 roku, a wyniki naboru zostaną ogłoszone mailowo od 21 października 2025 roku.
AFF – na czym polega wolontariat?
Wolontariuszki i wolontariusze American Film Festival wspierają przygotowanie i realizację wszystkich wydarzeń festiwalowych, dbając o to, by uczestnicy i goście mogli w pełni cieszyć się festiwalem i jego wyjątkową atmosferą.
Ich pomoc jest niezbędna przy:
- obsłudze projekcji filmowych,
- przygotowaniu oprawy plastycznej festiwalu,
- organizacji widowni,
- działaniach promocyjnych,
- obsłudze centrum festiwalowego.
- Wolontariat odbywa się według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym, pod opieką wyznaczonego koordynatora.
Kilka ważnych informacji o naborze:
- Wolontariuszem lub wolontariuszką może zostać osoba powyżej 16. roku życia (osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców).
- Wolontariat trwa od 4 do 11 listopada i wymaga codziennej obecności w Kinie Nowe Horyzonty.
- Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz i określić swoją dyspozycyjność oraz zainteresowania.
W razie pytań prosimy pisać na adres: [email protected]
