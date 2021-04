American Traitor - zwiastun filmu. Al Pacino adwokatem kobiety oskarżonej o zdradę stanu

screen ze zwiastuna

American Traitor: The Trial of Axis Sally to nowy film w reżyserii Michaela Polisha z Alem Pacino w jednej z głównych ról. W internecie dostępny jest już zwiastun oraz plakat produkcji. Znajdziecie je poniżej.

Akcja inspirowanego prawdziwą historią filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej, a jej bohaterką jest Mildred Gillars, pierwsza kobieta skazana za zdradę przeciwko Stanom Zjednoczonym. American Traitor pokaże jej historię. Widzowie zobaczą walkę, jaką jej prawnik stoczył, chcąc ratować jej reputację. Film ukaże także, jak działała maszyna propagandowa III Rzeszy oraz przybliży sam proces Mildred Gillars.

American Traitor to pierwszy film, w którym Al Pacino zagrał od czasu Irlandczyka. W produkcji zobaczymy również Meadow Williams oraz Thomasa Kretschmanna.

fot. materiały prasowe

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun filmu American Traitor.

American Traitor - zwiastun

American Traitor: The Trial of Axis Sally - premiera filmu w USA w kinach i na VOD już 28 maja.