Al Pacino - ranking filmów [TOP 10]

Gdy szef zleca ci wyszczególnienie najlepszych filmów takiego tuza aktorstwa jak Al Pacino, wiedz, że czekają cię niekończące się rozterki i wahania, a następnie ogień piekielny w komentarzach. Jak bowiem wybrać dziesięć najlepszych pozycji z filmografii, która przepełniona jest samymi perełkami? Racja, Al Pacino miał okres w swojej karierze, kiedy to flirtował z nieco mniej wysublimowanym kinem, ale większość kreacji, które stworzył, to aktorski Mount Everest. Selekcja musiała się jednak odbyć. W jej wyniku z naszej topki odpadły tak wspaniałe produkcje, jak: Strach na wróble, ...I sprawiedliwość dla wszystkich, Gorączka czy Adwokat diabła. Co w takim razie się zakwalifikowało? Zapraszamy do zapoznania się z naszym TOP10!

Al Pacino - ranking filmów

Brian De Palma przedstawił historię gangstera, który bardzo chciał wejść na właściwą drogę, jednak ze względu na swoje otoczenie, nie miał na to szans. Najwięcej problemów sprawiał mu jego szalony brat, który co rusz pakował się w wielkie kłopoty. Warto dodać, że obok świetnej roli Pacino, mieliśmy tutaj też wybitną kreację Seana Penna (aktor nominowany był do Złotego Globu za swój występ).

Najnowsza rola Pacino to powrót do wielkiego aktorstwa. Po kilku mniej udanych sensacyjnych produkcjach artysta wreszcie pokazał, na co go stać. Gdyby nie to, że Brad Pitt miał tegorocznego Oscara niemalże w kieszeni, faworytem do statuetki byłby z pewnością odtwórca roli Jimmiego Hoffy.

Film kipiący testosteronem. Al Pacino wcielił się tutaj w trenera footballu na zakręcie życiowym. Bardzo skomplikowana rola, setki dialogowych linijek i wielkie wyzwanie dla obsady. Oliver Stone stworzył film ze świetnym, dynamicznym montażem, według reguł nowoczesnego kina. Pacino czuł się w takiej konwencji jak ryba w wodzie. Nawet Jamie Foxx musiał ustąpić miejsca na pierwszym planie charyzmatycznemu koledze po fachu.

Film, o którym mało kto słyszał, a przecież obok Pacino wystąpili w nim: Jack Lemmon, Alec Baldwin, Alan Arkin, Ed Harris, Kevin Spacey i Jonathan Pryce. Opowieść o zdesperowanych i gotowych na wszystko agentach nieruchomości. Pacino wciela się tutaj w prawdziwego rekina, który wbrew swej woli musi podporządkować się regułom bezlitosnego wyścigu szczurów.

Mawiają, że Pacino jest jak wino, ale młody Al również ma swój urok. Pieskie popołudnie to świetny thriller w starym stylu, którego siłą napędową są kreacje aktorskie. Pacino szarżuje aż miło, lecz ani razu nie wypada z toru. Nominacja do Oscara jak najbardziej zasłużona.