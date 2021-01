Amerykanie poświęcają więcej czasu aplikacjom niż telewizji

Źródło: Pixabay

Upowszechnienie się urządzeń mobilnych zmieniło przyzwyczajenia odbiorców kultury. Od kilku lat można zaobserwować wyraźny trend odchodzenia od takich tradycyjnych nośników informacji jak telewizja linearna, a raport State of Mobile przeprowadzony przez firmę analityczną App Annie Intelligence dowodzi, że proces ten nabrał tempa. Aplikacje zaczynają dominować nad przekazem płynącym z telewizji.

Według autorów raportu w 2020 roku liczba zainstalowanych aplikacji mobilnych wzrosła w skali globalnej o 7%, osiągając rekordowy wynik 218 miliardów. Ponadto szacuje się, że w ubiegłym roku użytkownicy Androida spędzili w aplikacjach łącznie 3,8 biliona minut. Mieszkańcy USA każdego dnia korzystali z telewizji średnio przez 3,7 godziny, a z usług mobilnych przez 4 godziny. Podobny trend odnotowano także w kilku innych krajach rozwijających się i wysoko rozwiniętych, w tym m.in. w Brazylii, Indiach, Chinach, Japonii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

Autorzy badania uważają, że pandemia koronawirusa nie wpłynęła na to, jak korzystaliśmy z aplikacji w 2020 roku, przyspieszyła jednak sam proces przyswajania usług mobilnych przez społeczeństwo. Szacuje się, że restrykcje pandemiczne przyspieszyły wzrost tego sektora gospodarki dwu-trzykrotnie. Pomogły w tym zarówno aplikacje użytkowe, społecznościowe jak i popularne gry, które ułatwiły utrzymanie kontaktu z rówieśnikami w czasie izolacji, w tym m.in. zyskujący na popularności Among Us.

Czas dominacji telewizji linearnej powoli dobiega końca, a pandemia koronawirusa tylko unaoczniła proces odchodzenia od tego medium. Ostatnie miesiące dobitnie pokazały, jak ogromny potencjał tkwi w smartfonach i tabletach, które możemy wykorzystać zarówno do oglądania filmów, grania, pracy i edukacji zdalnej.