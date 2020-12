App Store Best of 2020. Apple wskazało najlepsze aplikacje roku

Źródło Apple

Nagrody App Store Best of 2020 rozdane! Przedstawiciele jabłuszkowej korporacji wyłonili 15 najciekawszych aplikacji, które w ostatnich miesiącach święciły triumfy na iPhone'ach, iPadach, komputerach Mac oraz zegarkach Apple Watch. Biorąc pod uwagę to, jak wyjątkowy był miniony rok, nie powinna nas dziwić nadreprezentacja programów związanych z pandemią koronawirusa.

Na liście nagrodzonych znalazły się aplikacje, które czynią nasze życie prostszym, zdrowszym i ułatwiają komunikację z innymi użytkownikami. Nie zabrakło także nagród dla najciekawszych gier, które pomagały nam odstresować się w tych trudnych czasach.

W tym roku, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, część naszych najbardziej kreatywnych i społecznych chwil wydarzyła się w aplikacjach. Było to możliwe dzięki niesamowitej pracy programistów, którzy przez cały rok wprowadzali nowe, pomocne aplikacje. Programiści z całego świata dali z siebie wszystko, a zwycięzcy Best 2020 to 15 przykładów tej wybitnej innowacyjności – napisał Phil Schiller na blogu firmy Apple.

Za najlepszą aplikację na iPhone’a uznano Wakeout, oprogramowanie fitnessowe dla osób pracujących zdalnie. Na iPadzie wyróżniono – a jakże – Zooma, który pozwolił nam utrzymać kontakt ze znajomymi i współpracownikami. Aplikacją roku na komputery Mac został zaawansowany kalendarz Fantastical, najlepszą apką na Apple TV został Disney+, zaś wśród zegarkowych apek wyróżniono relaksacyjny syntezator dźwięków Endel.

W gamingowych kategoriach zwyciężyły następujące produkcje:

Genshin Impact (iPhone)

Legends of Runeterra (iPad)

Disco Elysium

Dandara Trials of Fear (Apple TV)

Sneaky Sasquatch (Apple Arcade)

Oprócz tego Apple przyznało także 5 nagród App Trends of 2020 dla tych aplikacji, które w minionym roku okazały się nad wyraz przydatne w tych trudnych czasach. Na wyróżnienie zasłużył Shine za „pomaganie użytkownikom w zadbaniu o siebie”, wirtualna tablica Explain Everything Whiteboard ułatwiająca współpracę zdalną, Caribu z interaktywnymi grami i książkami, Pokémon Go za przystosowanie do działania w czasie pandemii oraz ShareTheMeal za walkę z głodem na świecie.