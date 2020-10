Nie czas umierać - teledysk do piosenki Billie Eilish w sieci. Zobacz klimatyczne wideo

fot. materiały prasowe

Trwa promocja Nie czas umierać, więc póki co, producenci nie zamierzają odwoływać premiery superprodukcji o Jamesie Bondzie. W sieci opublikowano teledysk Billie Eilish do utworu No Time to Die. 18-letnia wokalistka nagrała go z bratem, Finneasem oraz kompozytorem filmu Hansem Zimmerem.

Ogłoszono też tracklistę soundtracku Zimmera, a na stronie albumu można przesłuchać pierwszy utwór z listy. Oto lista utworów:

01. Gun Barrel

02. Matera

03. Message From An Old Friend

04. Square Escape

05. Someone Was Here

06. Not What I Expected

07. What Have You Done?

08. Shouldn't We Get To Know Each Other First

09. Cuba Chase

10. Back To MI6

11. Good To Have You Back

12. Lovely To See You Again

13. Home

14. Norway Chase

15. Gearing Up

16. Poison Garden

17. The Factory

18. I'll Be Right Back

19. Opening The Doors

20. Final Ascent

21. Billie Eilish - No Time To Die

Billie Eilish - No Time To Die Nie czas umierać - obsada W obsadzie są Daniel Craig, Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny), Léa Seydoux (Madeleine), Ben Whishaw (Q), Rory Kinnear (Tanner), Jeffrey Wright (Felix), Christoph Waltz (Blofeld), Rami Male (czarny charakter), Ana de Armas, Billy Magnussen, Lashana Lynch, Dali Benssalah i David Dencik.

Nie czas umierać - premiera w listopadzie w kinach.