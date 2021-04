Amerykański rynek kinowy powróci do formy w 2022 roku. Tak twierdzą analitycy

Warner Bros.

Kina w Stanach Zjednoczonych ponownie otwierają się na widzów. Choć nie jest to jeszcze taki poziom jak przed pandemią, to wyniki box office choćby widowiska Godzilla kontra Kong, sprawiły, że analitycy zaczęli dostrzegać światełko w tunelu odnośnie powrotu rynku do stanu sprzed koronawirusa. Według znawców branży rok 2022 będzie tym, w którym wyniki box office w USA powrócą do liczb sprzed okresu pandemii.

Według Erica Handlera z MKM Partners, ponad 57 procent widzów zamierza wrócić do kin w którymś momencie w najbliższej przyszłości. Liczby z raportu uzyskanego przez Deadline sugerują również, że tylko 14 procent z 1000 ankietowanych stwierdziło, że nie planuje wracać do kin przez dłuższy czas. Pozostałe 29 procent uczestniczących w badaniu nie było pewnych, czy wróci.

Jedną z głównych zmiennych w raporcie jest czas związany z procesem szczepień. Podczas gdy tylko 46 procent osób ankietowanych przez Handlera stwierdziło, że wróci do kin w ciągu trzech miesięcy, oszałamiające 72 procent respondentów stwierdziło, że czuliby się bardziej komfortowo z sześciomiesięcznym okresem przeczekania.