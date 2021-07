Among Us doczeka się trzech edycji kolekcjonerskich. Zobacz zdjęcia zestawów

fot. Innersloth

Firmy InnerSloth i Maximum Games ogłosił, że Among Us, jedna z najpopularniejszych gier ostatnich lat, doczeka się trzech kolekcjonerskich, limitowanych wydań. W ich skład wejdzie nie tylko gra na wybraną platformę (PC, PlayStation 4, Xbox One lub Nintendo Switch), ale też zestaw fizycznych gadżetów.

Tańsza wydanie, zatytułowane Crewmate Edition, wyceniono na 32,99 euro, a więc około 149 zł. Wewnątrz, poza grą z cyfrowymi dodatkami, znajdzie się również zestaw naklejek, jedna z dwunastu holograficznych kart dostępu, mapa Skeld oraz kody uprawniające do pobrania tapet na telefon.

Droższe Impostor Edition, poza wszystkimi wymienionymi powyżej rzeczami, zawierać będzie także pluszową postać Purple Crewmate, smycz z nadrukiem oraz przypinkę. Za taki pakiet zapłacimy 49,99 euro - około 225 zł.

Ostatni zestaw to Ejected Edition, który do wszystkiego dodaje też steelbook, czapkę oraz kocyk. Tu cena wynosi 89,99 euro (407 zł).

Among Us: Crewmate Edition

Wszystkie te specjalne wydania Among Us mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku.