Nintendo Switch OLED - odświeżona stacja dokująca trafi do niezależnej dystrybucji

Źródło: Twitter / @NintendoEurope

Nintendo Switch OLED nie wnosi zbyt dużo nowości do ekosystemu Nintendo. Największa zmiana wdrożona w tym modelu jest związana z systemem wyświetlania treści – producent zastosował tu większy panel wykonany w technologii OLED, który ma poprawić kontrast wyświetlanego obrazu. Jeśli korzystasz ze Switcha głównie po wpięciu go do telewizora, odświeżona konsola nie poprawi w żaden sposób twojego komfortu zabawy.

Za to nowa stacja dokująca wprowadza dość istotną zmianę – inżynierowie Nintendo zaimplementowali w niej złącze Ethernet, które pozwoli podpiąć sprzęt do routera po kablu, co przełoży się na poprawę stabilności łącza oraz zwiększenie szybkości przesyłania danych.

Na szczęście nie trzeba będzie kupować zestawu z konsolą, aby zyskać dostęp do tego usprawnienia. Jak poinformował serwis Digital Trends, przedstawiciele japońskiej korporacji potwierdzili, że planują sprzedawać samą stację dokującą bez żadnych dodatkowych akcesoriów. Ta trafi jednak wyłącznie do dystrybucji cyfrowej, a w pudełku nie znajdziemy ani kabla HDMI, ani ładowarki.

Nintendo Switch OLED zadebiutuje na rynku 8 października. Na razie nie wiadomo, czy w tym samym czasie do sprzedaży trafi również sama stacja dokująca.