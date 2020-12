Among Us może być prawdziwym horrorem. To fanowskie wideo jest na to dowodem

Innersloth

Among Us pojawiło się znikąd i szybko podbiło serca graczy. Choć tytuł ten dostępny był na rynku od 2018 roku, to dopiero w ostatnich miesiącach zdobył ogromne zainteresowanie. Ta niewielka produkcja o prostej oprawie oferuje wyjątkowo interesującą rozgrywkę, w której kilku graczy trafia na statek kosmiczny i wykonuje powierzone im zadania. Jest jednak pewien drobny szczegół: niektórzy z nich (jedna lub kilka, w zależności od ustawień) to sabotażyści, którzy z ukrycia eliminują kolejnych członków załogi i starają się uprzykrzyć im życie. Zabawa szybko zmienia się więc w pełną kłamstw walkę o przetrwanie – dla obu stron.

Pewien internauta, niejaki 3D Print Guy, postanowił przedstawić swoją wizję tego, jakim horrorem może być Among Us. Jego efektowna, trójwymiarowa animacja cieszy się dużą popularnością w sieci i trudno się temu dziwić, bo idealnie uchwycił on poczucie zagrożenia podczas rozgrywki, doprawiając całość klimatem rodem z filmowej serii Obcy. Zobaczcie sami.

Warto również przypomnieć, że na nadchodzącej gali The Game Awards 2020 mamy zobaczyć nową mapę, która trafi do Among Us.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1334229810969628674