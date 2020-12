W co zagramy na PS5? Sony przedstawia obecne i nadchodzące hity

SIE

Sony postanowiło przypomnieć graczom o najciekawszych produkcjach, w które można już teraz zagrać na PS5 lub takich, które trafią na ich konsolę w przyszłości. W opublikowanym w sieci wideo widzimy więc sceny m.in. z Marvel Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart czy Horizon: Forbidden West, a także niepublikowane wcześniej materiały z kilku innych tytułów - m.in. Resident Evil: Village czy tajemniczego Project Athia.

Znalazło się tu również kilka wskazówek odnośnie losów pewnych gier. I tak dowiadujemy się, że Project Athia będzie grą na czasową wyłączność PlayStation 5 przez co najmniej 2 lata od premiery, a Gran Turismo 7 pojawi się tylko na PS5 i nie zadebiutuje na wcześniejszej konsoli japońskiej firmy. Co ciekawe, we wcześniejszym zwiastunie GT7 miało datę premiery ustaloną na pierwszą połowę przyszłego roku, a teraz taka informacja zniknęła - zamiast tego widzimy jedynie, że gra ma trafić na rynek po prostu w roku 2021. Możliwe więc, że doszło do jakichś utrudnień w procesie produkcji, a ich skutkiem będzie właśnie opóźnienie.