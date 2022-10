Amsterdam to jedna z największych klap 2022 roku. Jakie straty przyniesie film?

fot. 20th Century Studio

Amsterdam teoretyczne miał wszystko, by osiągnąć sukces. David O. Russell za kamerą, którego poprzednie filmy były świetnie oceniane i zarabiały na siebie, a także gwiazdy w obsadzie na czele z Christianem Balem, Margot Robbie, Anyą Taylor-Joy czy Robertem De Niro. Chociaż prognozowano otwarcie na poziomie minimum 12 mln dolarów, film zebrał ledwie 6,5 mln dolarów z Ameryki Północnej. Sumując z wpływami ze świata ma jedynie 10 mln dolarów. Dla porównania American Hustle reżysera miał otwarcie w wysokości 19,1 mln dolarów, a ostatecznie w Ameryce Północnej zebrał ponad 150 mln dolarów i 251,1 mln dolarów z całego świata przy budżecie 40 mln dolarów.

Amsterdam niestety ma budżet 80 mln dolarów i do tego zebrał fatalne recenzje. Biorąc pod uwagę poprzednie filmy reżysera jest to zaskakujące. Szacuje się, że łącznie zbierze on 35 mln dolarów z całego świata, a według danych Deadline koszty promocji to 70 mln dolarów. Prognozuje się straty w wysokości 97 mln dolarów.

Według dziennikarza koszty są związane bardziej z lokacjami, scenografią, a nie z gażą aktorów. Oni zebrali się tutaj, bo chcieli pracować z renomowanym Russellem. Sam Bale, który współpracował z reżyserem nad scenariuszem, dostał mniej niż 5 mln dolarów. Dziennikarz zwraca uwagę, że straty są obliczone nie tylko na podstawie kosztów i wpływów z kin, ale wziął też pod uwagę kwestię streamingu oraz praw do telewizji w USA i na świecie. Ostatecznie nawet to nie ratuje tej produkcji straty 97 mln dolarów stają się faktem.