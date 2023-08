An Ember in the Ashes powróci w nowym wydaniu

Źródło: We Need YA

Seria An Ember In Ashes, której autorką jest Sabaa Tahir, zaczęła się ukazywać w Polsce w połowie poprzedniej dekady, ale nie została dokończona przez wydawnictwo Akurat. Teraz czytelnicy w naszym kraju będą mogli poznać całość dzięki reedycji, którą szykuje wydawnictwo We Need YA.

Pierwszy tom An Ember In Ashes, czyli A z popiołów zrodzi się ogień, trafi do sprzedaży już w najbliższą środę, 23 sierpnia. Warto wspomnieć, że powieść we wcześniejszym wydaniu nosiła tytuł Imperium Ognia.

Seria Tahir oferuje świat pełen wyzwań, emocji i uczuć.

A z popiołów zrodzi się ogień - opis i okładka

Laia jest niewolnicą. Elias żołnierzem. Żadne z nich nie jest wolne.

W Imperium Marsyjskim jakikolwiek bunt od razu kończy się ze śmiercią. Ci, którzy nie oddają swojej krwi i ciała Cesarzowi, ryzykują egzekucje swoich bliskich i zniszczenie wszystkiego, co dla nich drogie.

To właśnie w tym brutalnym świecie, inspirowanym starożytnym Rzymem, Laia mieszka ze swoimi dziadkami i starszym bratem. Rodzina ledwo wiąże koniec z końcem mieszkając na peryferiach państwa. Nie kwestionują woli władców i starają się nie wychylać. Widzieli już, co się dzieje z tymi, którzy to robią.

Kiedy brat Lai zostaje aresztowany za zdradę, dziewczyna jest zmuszona podjąć działanie. W zamian za pomoc rebeliantów, którzy obiecują ocalić jej brata, zaryzykuje życie, szpiegując dla ich sprawy z wnętrza największej akademii wojskowej Imperium.

Tam Laia spotyka Eliasa, najlepszego żołnierza szkoły i — w tajemnicy — najbardziej niechętnego do walki. Elias chce uwolnić się od tyranii, której inni wojownicy nauczają go egzekwować.

Laia i Elias wkrótce zrozumieją, że ich losy są ze sobą splecione.

Ich wspólne decyzje zmienią los wszystkich ludzi w państwie...