Od Jamesa Bonda do MCU? Gwiazda Baleriny może zadebiutować w Avengers: Doomsday

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Chociaż Ana de Armas wystąpiła w wielkiej franczyzie jaką bez wątpienia jest James Bond, to do tej pory mimo popularności unikała ról w podobnych uniwersach. Dopiero występ w Balerinie, która dzieje się wewnątrz uniwersum Johna Wicka, jest powrotem do większej marki. Fani od lat spekulowali i obsadzali aktorkę w przeróżnych rolach, zarówno w Marvelu jak i DC. Tymczasem Daniel Richtman, którego informacje często się w przeszłości sprawdzały, twierdzi że to studio zarządzane przez Kevina Feige prawdopodobnie zapewni sobie występ Any de Armas.

Zdaniem scoopera aktorka prowadzi rozmowy, po którym ukończeniu miałaby zadebiutować w MCU w Avengers: Doomsday w niesprecyzowanej jeszcze roli. Fani od jakiegoś czasu podejrzewali, że ten film przedstawi kilka istotnych postaci z komiksów, na przykład Beyondera albo Molecule Mana. Niewykluczone, że Ana de Armas może zostać obsadzona w którejś z tych ról.

