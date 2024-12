Ananta - tak wyglądałoby GTA w wersji anime? Zobaczcie zwiastun nadchodzącej gry free to play

fot. NetEase Games

Ananta to produkcja tworzona przez Naked Rain we współpracy z NetEase Games. Tytuł ten, wcześniej znany pod nazwą kodową Project Mugen, będzie darmowym RPG z otwartym światem. Gracze wcielą się w elitarnego agenta organizacji A.C.D. (Anti-Chaos Directorate) i zmierzą się z różnymi wyzwaniami. Nie zabraknie tu walki, wielu zadań do wykonania, a także licznych aktywności pobocznych.

W sieci pojawił się także nowy zwiastun, w którym można doszukać się pewnych podobieństw do materiału promującego Grand Theft Auto 6. Zobaczcie zresztą sami.

Ananta - zwiastun gry

Ananta nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Twórcy zachęcają jednak do rejestracji na oficjalnej stronie, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami i dołączyć do grona osób, które jako pierwsze "doświadczą tego innowacyjnego RPG".