Trzy miesiące AppleTV+ za darmo dla posiadaczy PlayStation. Popularna promocja powróciła

fot. Apple

Posiadacze PlayStation 4 i PS5 mogą ponownie skorzystać z powracającej co jakiś czas promocji, by uzyskać rozszerzony, 3-miesięczny dostęp próbny do usługi AppleTV+. Poza samą konsolą wystarczy jedynie mieć konta w usługach PlayStation Network oraz Apple.

W celu skorzystania z oferty należy znaleźć aplikację Apple TV (w sekcji TV i wideo na PS4 lub Multimedia na PS5), a następnie zainstalować ją, zalogować się kontem Apple lub je utworzyć, jeśli jeszcze go nie macie. Warto jednak zaznaczyć, że z 3-miesięcznego okresu próbnego mogą skorzystać wyłącznie nowi i "kwalifikujący się do promocji powracający" użytkownicy. Szczegóły znajdziecie na oficjalnej stronie Sony.

W katalogu AppleTV+ znajdziecie między innymi dobrze oceniane seriale, takie jak Ted Lasso, Rozdzielenie, For All Mankind, Pachinko czy The Morning Show. Promocyjna oferta dostępna jest do 27 stycznia 2025 roku.