Andor - jak serial podejdzie do kanonu Gwiezdnych Wojen? Twórca wyjaśnia

Gwiezdne Wojny: Andor to serial, za który odpowiada Tony Gilroy. Twórca w rozmowie z Empire Magazine odniósł się do umiejscowienia serialu na gwiezdnowojennej osi czasu. Od dawna wiemy, że akcja rozgrywa się pomiędzy Zemstą Sithów a Nową Nadzieją.

Dowiadujemy się jednak, że wcale nie było łatwo poruszać się po zawiłej narracji, aby nie popełnić błędu i zdaniem Gilroy'a, praca w ramach ustalonego kanonu Star Wars była wyzwaniem. Dodał jednak, że cieszy się z faktu, że wszyscy już znają zakończenie historii Andora, bo "ograniczenia takie jak to, są wyzwalające", natomiast przekonuje, że wydarzenia z kanonu z innych produkcji rozgrywających się w tym serialu dzieją się w zupełnie innym miejscu, zatem dla bohaterów Andora nie ma to większego znaczenia.

Nasz serial jest o zwykłych ludziach. To oni stoją za kulisami, to oni będą budować drogę dla rewolucji. Jesteśmy od kuchni z tymi wszystkimi ludźmi - są z tyłu, zmywają naczynia, więc kanon może dziać się poza tym miejscem (...) Każdego dnia naszym dążeniem w każdym dziale produkcji, w każdym kostiumie, każdej broni i każdej fryzurze, było sprawienie, aby to wszystko było prawdziwe.

Scenarzysta dodał też w rozmowie, że chcą dopowiadać też nowe rzeczy, które niekoniecznie będą odwracaniem się od kanonu. Wspomina postać Mon Monthmy, której motywacje zostaną tutaj jeszcze mocniej nakreślone. W galerii poniżej możecie zobaczyć nowe zdjęcia (pierwsze dziewięć):

