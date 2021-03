Star Wars: Andor - Obi-Wan Kenobi pojawi się w serialu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jak donosi portal The Illuminerdi w serialu Andor pojawi się Ewan McGregor w roli Obi-Wana Kenobiego. Co ciekawe, nie będzie to tylko rola epizodyczna, bo według dziennikarza mistrz Jedi pojawi się kilka razy. Chodzi o to, że ma on tzw. rolę powracającą, a to oznacza więcej niż jeden odcinek.

Prawdopodobnie Lucasfilm chce zachować ciągłość i spójność z innymi serialami, by miało to większe znaczenie dla widzów. Oznacza to, że Obi-Wana po latach po raz pierwszy zobaczymy w Andorze, a później w jego solowym serialu. Być może oba seriale będą jakoś powiązane fabularnie, a pamiętajmy, że Obi-Wan miał bliską relację z senatorem Bailem Organą, która w czasach Andora był ważną postacią z Rebelii. Jest możliwe, że historia Andora będzie rozgrywać się w podobnym okresie, co serial Obi-Wan Kenobi. Szczegóły roli Kenobiego nie są na razie znane. Pamiętajmy też, że to plotka i na razie nikt tego nie potwierdza.

Zdjęcia do Star Wars: Andor trwają i mają zakończyć się w lipcu 2021 roku. W obsadzie są także Diego Luna. Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller i Genevieve O’Rielly powracająca jako Mon Mothma. Z uwagi na to, że Obi-Wan Kenobi ma rozpocząć zdjęcia jeszcze w marcu 2021, twórcom łatwo będzie powiązać prace McGregora w obu historiach.

Daty premiery obu seriali nie są znane.