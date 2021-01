Gwiezdne Wojny - Alan Tudyk o wpływie showrunnera Andora na Łotra 1

fot. Disney/Lucasfilm

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie doczeka się serialowego spin-offa zatytułowanego Andor. Głównym bohaterem będzie grany przez Diego Lunę Cassian Andor. Fani Gwiezdnych wojen bardzo dobrze wspominają film w reżyserii Gareth Edwards, choć nie obyło się bez zakulisowych problemów. W nowym wywiadzie jedna z gwiazd filmu, Alan Tudyk, wspomniał o pracy wykonanej przez Tony'ego Gilroya.

To właśnie on dołączył do produkcji w jej trakcie i miał znacząco wpłynąć na poprawę historii. Showrunner serialu Andor sprawił, że całość stała się bardziej poukładana. Tudyk w rozmowie z portalem Collider tak wspomina pojawienie się scenarzysty na planie:

Tony Gilroy przyszedł pod koniec i dokonał w wielu rzeczach swoich poprawek... to wciąż był ten sam film, ale po prostu połączył to z większą całością.

Wszyscy nazwisko Gilroya kojarzą z faktu, że uratował film. Według wszelkich doniesień Gilroy przejął reżyserię dokrętek i udało się zrobić hit, który ostatecznie zebrał dobre recenzje widzów oraz krytyków. Dzięki niemu K-2SO mógł skraść serca fanów oraz na planie zapanowała dobra atmosfera, co sprawiło, że Aktorzy mogli cieszyć się odgrywaniem swoich ról. Przypomnijmy, że Tudyk nie pojawi się głosowo w 1. sezonie serialu Andor. Może zdarzyć się to w ewentualnej kolejnej odsłonie.

Lucasfilm