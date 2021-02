Andor - zdjęcia z planu pokazują scenografię planety z serialowego spin-offa Łotra 1

Lucasfilm

The Mandalorian okazał się wielkim sukcesem, a Disney pracuje obecnie nad kolejnymi serialami rozgrywającymi się w świecie Gwiezdnych wojen. Jedną z zapowiedzianych produkcji jest Andor - seria będąca prequelem filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, a jego głównym bohaterem będzie grany przez Diego Lunę Cassian Andor. Showrunnerem serialu jest Tony Gilroy, który pracował także nad scenariuszem filmowej odsłony.

Do sieci trafiły zdjęcia z planu udostępnione przez Bespin Bulletin. Widzimy konstrukcje oraz scenografię zbudowaną w Buckinghamshire, hrabstwie położonym niedaleko Londynu. Nie mamy wiedzy, co może przedstawiać scenografia, ale zapewne będzie to jedna z planet, którą odwiedzi bohater serialu. Zobaczcie:

W obsadzie prócz Luny są także Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Denise Gough i Kyle Soller. Przypomnijmy, że pierwsza seria ma się składać z 12 odcinków i zadebiutuje na Disney+.