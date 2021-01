The Courier - zwiastun filmu. Benedict Cumberbatch w thrillerze szpiegowskim

screen z YouTube

The Courier to oparty na faktach zimnowojenny thriller, za którego kamerą stanął Dominic Cooke. Kampania promocyjna filmu ruszyła pełną parą. W sieci zadebiutował pełny zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

The Courier to oparty na prawdziwych wydarzeniach thriller szpiegowski, który opowiada historię skromnego brytyjskiego biznesmena, Greville'a Wynne'a, wcielonego do jednego z największych międzynarodowych konfliktów w historii. Na rozkaz brytyjskiego MI-6 i agenta CIA, tworzy tajne, niebezpieczne partnerstwo z sowieckim oficerem Olegiem Penkowskim w celu dostarczenia kluczowych informacji potrzebnych do uniknięcia kryzysu kubańskiego.

W rolach głównych Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan i Jessie Buckley.

The Courier - premiera filmu w USA została zaplanowana na 19 marca.