Andrew Garfield i Florence Pugh zakochani po uszy. Wzruszająca zapowiedź We Live In Time

Zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=MH02yagHaNw&t=128s

Opublikowano oficjalny zwiastun We Live In Time. To nowy film słynnego studia A24. W głównych roli występują Andrew Garfield i Florence Pugh. Aktorzy zagrają kolejno Tobiasa i Almut. W zwiastunie poprzez krótkie ujęcia możemy obserwować historię tej pary od momentu, w którym spotkali się po pierwszy, przez narodziny ich córki, aż do poznania diagnozy, która na zawsze zmieni ich życie. Zapowiedź możecie zobaczyć poniżej.

We Live In Time - zwiastun

We Live In Time - informacje

We Live In Time wyreżyserował John Crowley. Scenariusz napisał Nick Payne. Wśród producentów wykonawczych jest między innymi Benedict Cumberbatch. Główne role zagrają Andrew Garfield i Florence Pugh. Aktora możecie znać z Niesamowitego Spider-Mana, Tick, Tick... Boom! i Przełęczy ocalonych. Pugh za to wystąpiła między innymi w takich produkcjach jak Małe kobietki, Midsommar. W biały dzień, Oppenheimer i Nie martw się, kochanie. Oboje byli nominowani do Oscara.

Światowa premiera We Live In Time odbędzie się na Toronto Film Festival, a potem film trafi do wybranych kin jesienią 2024 toku.