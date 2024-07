fot. Apple TV+

Bandyci czasu to serial przygodowy stworzony przez ciekawe trio twórców. Są to Taika Waititi (Thor: Ragnarok), serial Rdzenni i wściekli), Jermaine Clement (Flight of the Conchords) oraz Iain Morris (The Inbetweeners). Pierwsi dwaj współpracowali ze sobą przy filmie i serialu Co robimy w ukryciu. Projekt jest inspirowany filmem Bandyci czasu z 1981 roku.

Bandyci czasu - zwiastun

Bandyci czasu - o czym jest serial?

Wyrusz w zabawną i ryzykowną podróż w czasie i przestrzeni z barwną grupą złodziei i ich najnowszym nabytkiem: jedenastoletnim miłośnikiem historii. Razem podejmują ekscytującą misję uratowania rodziców chłopca i całego świata.

Bandyci czasu: sezon 1, odcinek 1

W obsadzie są Lisa Kudrow, Kal-El Tuck, Charlyne Yi, Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva, Rune Temte, Kierę Thomps i Rachel House. Gośccinnie pojawią się także twórcy w osobach Waititiego oraz Clementa.

Bandyci czasu - premiera 24 lipca 2024 roku w Apple TV+. Na start dwa odcinki. Kolejne co tydzień. Pierwszy sezon liczy 10 odcinków.