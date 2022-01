Andrew Garfield chciał zagrać w Opowieściach z Narnii. Nie był dość przystojny

Andrew Garfield, znany między innymi z udziału w głośnym musicalu Tick, Tick... Boom! z 2021 roku, miał w planach dołączenie do jednej z największych kinowych franczyz. Aktor w rozmowie z Entertainment Tonight zdradził, że "desperacko" pragnął zagrać w serii Opowieści z Narnii jako Książę Kaspian, gdy zaczynał swoją przygodę w Hollywood. Ale zespół odpowiadający za casting stwierdził, że nie ma do tego odpowiedniego wyglądu, więc jego wielki debiut miał miejsce dopiero przy Niesamowitym Spider-Manie w 2021 roku.

Pamiętam, że byłem tak zdesperowany. Poszedłem na przesłuchanie do roli Księcia Kaspiana w Opowieściach z Narnii i pomyślałem, że "to może być, to może być to". I ten przystojny, genialny aktordostał tę rolę.