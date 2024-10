Andrew Garfield z kluczową rolą w Avengers: Secret Wars. Kto pojawi się w scenie po napisach Venoma 3?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Andrew Garfield, Tobey Maguire i Tom Holland przeszli do historii popkultury, gdy każdy z nich włożył kostium Pajączka w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Widzowie spekulują, że spotkają się ponownie w Spider-Manie 4 i kolejnych częściach Avengersów. Teraz znany insider @MyTimeToShineH zaoferował nieco więcej szczegółów na ten temat.

Andrew Garfield odegra ważną rolę w Avengers: Secret Wars?

Jego zdaniem Andrew Garfield odegra "ważną rolę" w Avengers: Secret Wars. Co więcej, według niego nie tylko Marvel Studios chce wykorzystać aktora. Insider donosi, że "Sony chce, by wrócił" i pragnie stworzyć z nim kolejne projekty. Kto wie, być może Niesamowity Spider-Man 3 wreszcie doszedłby do skutku? W końcu seria nie dostała do tej pory satysfakcjonującego zakończenia.

ROZWIŃ ▼

W scenie po napisach Venoma 3 może pojawić się Knull

To nie jedyne informacje ze świata Sony, jakimi chciał się podzielić @MyTimeToShineH. Insider twierdzi, że wie, co wydarzy się w scenach po napisach Venom 3: Ostatni taniec. Według niego pierwsza będzie dotyczyć Knulla, a druga Barmana granego przez Cristo Fernándeza, którego widzieliśmy w Spider-Man: Bez drogi do domu.

@Cryptic4KQual, który także dzieli się przeciekami z branży rozrywkowej, również uważa, że w Venomie 3 będą dwie sceny po napisach. Potwierdza też, że przynajmniej w jednej z nich pojawi się Knull. Wynika z tego, że nie tylko źródła @MyTimeToShineH mówią o pojawieniu się tego ważnego komiksowego złoczyńcy na ekranie.

Będzie trzeba poczekać, by dowiedzieć się, czy @MyTimeToShineH ma rację. Dajcie znać, czy chcielibyście znów zobaczyć, jak Andrew Garfield wciąga na siebie kostium Pajączka. Czekamy na wasze komentarze!

20 najsilniejszych symbiontów

20. Sleeper - jest siódmym "potomkiem" Venoma i posiada wiele umiejętności swojego przodka, w tym tworzenie sieci i kamuflaż.