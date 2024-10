Andrew Garfield chętnie wróci jako Spider-Man, ale stawia warunek

Marvel/Sony

Andrew Garfield w rozmowie z Esquire przyznał, że debiut w MCU był dla niego uzdrawiającym doświadczeniem po tym, jak anulowano trzecią część Niesamowitego Spider-Mana i na długie lata musiał odłożyć kostium Pajączka. Zapytano go więc, czy chętnie powtórzyłby tę rolę w przyszłości. Aktor odpowiedział:

Na pewno. Na sto procent bym powrócił, gdyby to była właściwa rzecz; gdyby dodawało to coś nowego do kultury, miało świetny koncept albo coś unikalnego i ekscytującego, czego nigdy wcześniej nie zrobiono i mógłbyś się temu poświęcić bez reszty.

Wygląda więc na to, że warunkiem Andrew Garfielda jest dobry scenariusz i oryginalny pomysł, który wniósłby coś nowego. Aktor dodał też ciepłe słowa na temat samego Spider-Mana:

Kocham tę postać i przynosi mi ona ogromną radość. [...]

Czy są jednak realne szanse na to, by Andrew Garfield powrócił jako Spider-Man? Jak widać, sam aktor jest chętny. Były także plotki, że planowano uwzględnić go w scenariuszu do Spider-Mana 4 z Tomem Hollandem w roli głównej. Według scooperów wszystkie trzy wersje Petera miałyby połączyć siły z Eddiem granym przez Toma Hardy'ego, by wspólnie pokonać nowego wroga. Z kolei zdaniem znanego insidera @MyTimeToShineH, Garfield pojawi się jeszcze w co najmniej dwóch nadchodzących projektach.

Miałoby to sens, biorąc pod uwagę multiwersum czy koncept istot prymarnych, który został wprowadzony w Deadpool & Wolverine. Na ten moment nic nie zostało jednak oficjalnie potwierdzone, więc do wszelkich teorii i plotek należy podchodzić z dystansem.

