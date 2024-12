Przyszłość Avengers. Producent sugeruje, kto powinien przewodzić grupie superbohaterów

fot. Marvel Studios/Paramount Pictures

Reklama

Do premiery Avengers: Doomsday zostało jeszcze sporo czasu, ale fani Marvela już zaczynają spekulować, kto teraz powinien przewodzić tej grupie, gdy powrócą w pełnym składzie. Producent filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, Nate Moore, ma swoją propozycję, o której opowiedział w wywiadzie dla magazynu Empire. Raczej już się spodziewacie, kogo wytypował.

- Uważam, że drużyny Avengers zawsze radzą sobie najlepiej, gdy przewodzi nimi Kapitan Ameryka.

Moore zapowiedział również, że nadchodzący film daje przestrzeń na refleksję nad tym, czym jest grupa Avengers i co oznacza posiadanie takiej ekipy. Co więcej, stanowi odpowiedź na pytanie, czy Sam Wilson (Anthony Mackie) mógłby się sprawdzić w roli lidera. Zatem istnieje szansa, że znów usłyszymy słynne "Avengers... naprzód", tylko wypowiedziane z innych ust.

Marvel

Anthony Mackie o Avengers: Doomsday

Aktor nie może się doczekać powrotu do współpracy z braćmi Russo - to oni będą odpowiedzialni za reżyserię nadchodzącego filmu. Mackie uważa to za doskonałą decyzję, podobnie jak obsadzenie Roberta Downeya Jr. w antagonistycznej roli.

- Oni rozumieją ten świat Marvela w bardzo unikatowy sposób. I przywrócenie Downeya Jr. tak wiele dodaje.

Przypomnijmy, że potwierdzono już nie tylko powrót Downeya Jr., ale także Chrisa Evansa oraz Hayley Atwell. Premiera filmu jest zaplanowana na 1 maja 2026 roku.

Zobacz także:

Wrogowie Avengers [RANKING]

Oto sześćdziesiąt najważniejszych antagonistów, z którymi superbohaterowie zmierzyli się na przestrzeni lat. Kluczem w ułożeniu rankingu była częstotliwość ich występów, potęga oraz wpływ na życie członków Avengers.