Animal Crossing: New Horizons – Nintendo zaprasza na prezentację gry

Animal Crossing: New Horizons zapowiada się na jedną z najciekawszych gier, które w najbliższym czasie trafią na konsolę Nintendo Switch. Gra po raz kolejny pozwoli na prowadzenie wirtualnego życia w towarzystwie antropomorficznych zwierząt – tym razem na wyspie. Nie zabraknie tutaj możliwości rozbudowy naszego domostwa, nawiązywania kontaktów z innymi mieszkańcami, a także wytwarzania przedmiotów przy pomocy znalezionych lub kupionych materiałów.

O grze wiemy już naprawdę sporo, bo Nintendo udostępniło wiele informacji na temat tej produkcji. Na tym jednak nie koniec, bo już 20 lutego o godzinie 15:00 czasu polskiego odbędzie się kolejna prezentacja z cyklu Nintendo Direct, która ma trwać ok. 25 minut i w całości będzie poświęcona właśnie nowej odsłonie Animal Crossing.

Tune in on February 20 at 6 a.m. PT / 9 a.m ET for a roughly 25-minute livestreamed #AnimalCrossing: New Horizons Direct, featuring an in-depth look at Nook Inc.’s Deserted Island Getaway Package! pic.twitter.com/3j4EaUw8Pl

