Biomutant - co dalej z grą? Twórcy informują o stanie produkcji

Biomutant zapowiedziano w roku 2017. Od tego czasu do sieci trafiały kolejne informacje na temat gry, a także jej zwiastuny i materiały z rozgrywką. Brakowało tylko jednego - daty premiery. Internauci zaczęli podejrzewać, że gra może ukazać się już w marcu tego roku, bo taka data widoczna była na kartach gry w dwóch sklepach. Niestety, wygląda na to, że na debiut dzieła studia Experiment 101 trzeba będzie poczekać dłużej - sugeruje to komunikat studia.

Deweloperzy zapewniają w nim, że projekt nie trafił do kosza i produkcja trwa nadal, a prace są bardziej intensywne niż kiedykolwiek wcześniej. Dodają też, że zależy im na wysokiej jakości Biomutant, a to wymaga czasu na dopracowanie i dopięcie wszystkiego na ostatni guzik - stąd brak nowych informacji i daty premiery. Ta ostatnia ma zostać ujawniona "tak szybko, jak będzie to możliwe" - konkretów jednak brak.

fot. Twitter

Biomutant zostało zapowiedziane na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Nieoficjalnie mówi się, że tytuł ten może trafić także na Nintendo Switch.