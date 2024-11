Kevin Smith zapowiada Dogmę 2. Ben Affleck i Matt Damon powrócą po 25 latach?

fot. Miramax Internatioanl

W tym roku minęło 25. lat od premiery filmu Dogma wyreżyserowanego przez Kevina Smitha, w którym główne role zagrał Ben Affleck i Matt Damon. W niedzielę 17 listopada 2024 roku zorganizowane zostało specjalne spotkanie upamiętniające tę produkcję, podczas którego twórca projektu podzielił się wieściami na temat przyszłości. Okazuje się, że są plany na kontynuację, do której miałyby powrócić gwiazdy Hollywood.

Niektórzy ludzie powiedzą: "Nie ruszaj tego, bo to zrujnujesz!" A ja jestem tu, żeby wam powiedzieć: "I tak to zrobię. Jestem podekscytowany. Znalazłem na to sposób."

Zapowiedział też, że cameo od Bena Afflecka i Matta Damona to minimum tego, co spróbuje osiągnąć:

Spodziewajcie się ich cameo. Więcej niż je****** cameo. Kontynuacja Dogmy powstanie tylko wtedy, gdy oni będą na pokładzie. Możecie się ich spodziewać w filmie.

Jego zdaniem nowy film mógłby też prowadzić do rozszerzenia tego świata na seriale, co jest dla niego szczególnie ekscytujące.

O czym był oryginalny film Dogma?

Dwaj upadli aniołowie zostają wykopani z Nieba i skazani na wieczny pobyt na ziemskim padole. Do władz niebieskich docierają jednak słuchy, że bandyci będą próbowali użyć podstępu, by sforsować bramę Św. Piotra. Na Ziemi pojawia się wysłannik niebios... [Opis dystrybutora]