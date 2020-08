Annabelle In Quarantine - zobaczcie, co diabelska lalka robi w studiu Warner Bros., gdy nikt nie widzi

materiały prasowe

Z powodu pandemii koronawirusa studio Warner Bros. w kalifornijskim Burbank świeci pustkami. I chociaż nie ma tam żywego ducha, to jest... Annabelle! W sieci pojawiło się właśnie wideo, które ukazuje, co diabelska lalka robi, gdy została pozostawiona sama sobie w biurowcu New Line Cinema.

Annabelle in Quarantine to krótki film stworzony przez trzech pracowników Warner Bros. Pewnego dnia udali się oni do studia, by zabrać potrzebny do pracy zdalnej ekwipunek. Wpadli jednak na pomysł, by dać upust swojej kreatywności. Tak właśnie powstało wideo nakręcone iPhonem przez dwójkę z nich. Trzecia osoba udzielała reżyserskich wskazówek zdalnie, za pomocą FaceTime'a. Filmowcy przedstawili swoją wizję tego, co Annabelle robi podczas izolacji:

Czwartego dnia kwarantanny diaboliczna lalka straciła bowiem cierpliwość i postanowiła wykorzystać uroki wolnego studia. W pierwszej kolejności poczęstowała się popcornem, a następnie udała do sali kinowej, by obejrzeć film ze sobą w roli głównej. W następnych dniach oglądała rybki, zrobiła imprezkę i relaksowała się w promieniach kalifornijskiego słońca, popijając szampana. Świetną okazją do zabawy było też użycie kserokopiarki i okularów VR. Na końcu Annabelle udało się uruchomić wózek golfowy. Czy diabolicznej lalce uda się wyjechać poza bramy studia? To się dopiero okaże...

Początkowo nie planowano, by wideo wyszło poza grono osób zatrudnionych w Warner Bros. New Line zdecydowało jednak, że z okazji Narodowego Dnia Lalki opublikuje film w internecie, a przy okazji zrobi świetną reklamę swoich filmów: Annabelle wraca do domu w reżyserii Gary'ego Daubermana. oraz Obecności 3: Na rozkaz diabła Michaela Chavesa. Pierwsza produkcję możecie obejrzeć w polskich kinach, a premierę drugiej przewidziano w USA na 4 czerwca 2021.