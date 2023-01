Annabelle vs. M3GAN - producenci wyłonili zwycięzcę. Która mordercza lalka wygrałaby starcie?

fot. Universal Pictures

W wywiadzie z portalem CBR Jason Blum i James Wan zostali spytani o to, kto wygrałby w pojedynku Annabelle vs. M3GAN. Dali fanom jasną odpowiedź, a także wytłumaczenie swojej decyzji.

Przypominamy, że Annabelle pochodzi z uniwersum The Conjuring i ma na koncie aż trzy solowe filmy. Została stworzona na podstawie prawdziwej, rzekomo opętanej lalki, która znajduje się w muzeum Eda i Lorraine Warren. Za to filmowa M3GAN to produkt sztucznej inteligencji, stworzony przez człowieka, by być jak najlepszą towarzyszką zabaw dla dziecka i sprzymierzeńcem rodziców w opiece nad wychowankiem.

Annabelle vs. M3GAN - producenci wyłonili zwycięzcę

Jason Blum i James Wan to producenci M3GAN. Na pytanie, która z lalek wygrałaby w pojedynku, drugi z nich odpowiedział tak:

Ważna różnica pomiędzy nimi jest taka, że M3GAN to fizyczna lalka, która wstaje i chodzi dookoła; jest maszyną AI, jest w stanie to zrobić. A Annabelle to tylko lalka, opętana lalka, która nie jest w stanie naprawdę nikogo uderzyć - tylko demon, który w niej siedzi.

Jason Blum przytaknął mu i powiedział, że bez dwóch zdań, zwyciężczynią w tym pojedynku jest M3GAN. Premiera filmu o tej postaci odbędzie się w Polsce już 13 stycznia 2023 roku.