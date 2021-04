Anne Boleyn - spojrzenie na Jodie Turner-Smith w tytułowej roli na nowym wideo

materiały prasowe

Jodie Turner-Smith (Neon Demon) zagra główną rolę w miniserialu zatytułowanym Anna Boleyn. Aktorka wcieli się w drugą żonę Henryka VIII. Produkcja zapowiadana jest jako thriller psychologiczny, który opowie o ostatnich miesiącach życia Boleyn. Teraz możemy zobaczyć pierwszy krótki materiał udostępniony przez Channel 5, rozpoczynający promocję serialu. Wideo dostępne poniżej.

Za scenariusz odpowiedzialna jest Eve Hadderwick Turner. W obsadzie znaleźli się także Daniel Kaluuya (Uciekaj!), Paapa Essiedu (Mogę cię zniszczyć), Amanda Burton (Bronson), Thalissa Teixeira (Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw), Barry Ward (The End of the F***ing world) oraz Jamael Westman (Hamilton). Za kamerą stanęła Lynsey Miller. Produkcja będzie liczyć łącznie trzy odcinki. Zobaczcie wideo:

https://twitter.com/channel5_tv/status/1379794261424664583

Wciąż nie podano informacji o dacie premiery serialu.