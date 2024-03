Anne Hathaway wspomina hejt po wygraniu Oscara. "Christopher Nolan był moim aniołem"

Fot. Materiały prasowe

Choć wielu aktorów marzy o tym, żeby chociaż raz w życiu zdobyć Oscara, to okazuje się, że prestiżowa nagroda Akademii Filmowej nie zawsze ma pozytywny wpływ na karierę zwycięzcy. Tak stało się w przypadku Anne Hathaway, która otrzymała statuetkę za rolę w Les Misérables: Nędznicy. Po tym zdarzeniu nagle wielu internautów zaczęło z niej szydzić, uważać jej wypowiedzi w wywiadach za nieautentyczne, a ją samą za irytującą i zbyt pewną siebie. Skala tego zjawiska była tak duża, że wielu filmowców nie chciało jej przez to zatrudnić. Wśród nich był jednak jeden, którego nie obchodził ten hejt.

"Christopher Nolan był moim aniołem"

Anne Hathaway opowiedziała portalowi Vanity Fair o tym, jak bardzo Christopher Nolan pomógł jej w tym trudnym czasie. Nazwała go swoim aniołem.

Wiele osób nie chciało dać mi roli, ponieważ przejmowali się tym, jak toksyczna stała się moja tożsamość w Internecie. Christopher Nolan był moim aniołem, którego to nie obchodziło; dał mu jedną z najpiękniejszych ról, jakie miałam w karierze, w jednym z najlepszych filmów, w których mogłam wziąć udział.

Aktorce chodzi o film Interstellar w reżyserii Christophera Nolana, w którym zagrała naukowczynię Amelię Brand.

Nie wiem, czy zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo mi pomagał, ale właśnie taki odniosło to skutek. Moje kariera dzięki temu nie straciła rozpędu tak, jak mogło to się stać, gdyby nie interweniował.

Anne Hathaway podsumowała, że upokorzenie to coś niezwykle trudnego do przełknięcia, jednak ważne jest to, by to uczucie cię nie zatrzymało i nie sprawiło, że zamkniesz się w sobie.

