Constantine 2 - Keanu Reeves niezadowolony ze scenariusza? Tak twierdzi jeden z aktorów

Od lat sequel Constantine'a stoi w miejscu. Ostatnim razem, gdy fani usłyszeli o tym projekcie, Keanu Reeves i reżyser Francis Lawrence otrzymali zielone światło od DC Studios na stworzenie scenariusza. Szczegóły jednak nigdy nie ujrzały światła dziennego. W wywiadzie dla The Direct Peter Stormare odniósł się do tego, co usłyszał na temat powstającej kontynuacji.

Constantine 2 - Keanu Reeves nie jest zadowolony ze scenariusza?

Peter Stormare stwierdził, że Keanu Reevesowi nie do końca podobają się scenariusze, które zostały wyłożone na stół. Zwrócił również uwagę na to, że początkowo Constantine nie cieszył się tak dużą popularnością. To przyszło dopiero z czasem.

- Jednak by zrobić sequel, studia chcą samochodów latających w powietrzu. Chcą ludzi robiących fikołki i dynamicznych scen walki.

Podobno Keanu ma wizję filmu, który znów będzie o "demonach i zwyczajnych ludziach", jednocześnie martwiąc się, że w rzeczywistości sequel będzie za bardzo odstawał od tego pomysłu. Jak twierdzi Stormare, Reeves jest dumny ze swojej postaci i zależy mu na tym, by rozwinęła się w jak najlepszym kierunku. Przy tym wcale nie trzeba byłoby tworzyć dużo akcji.

- Nie róbmy z tego wielkiego Marvela... Nie musimy sprawiać, byśmy ciągle latali w uprzężach i strzelali do siebie nawzajem. Nie trzeba wnosić ciężkiej broni, tylko zostawić to takie, jakie jest.

Stormare przyznał, że sam jeszcze nie widział scenariusza, a wszystko na jego temat usłyszał bezpośrednio od Reevesa.

