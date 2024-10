Anne Hathaway przeprasza dziennikarkę. Dlaczego? "Muszę przyznać, że byłam zszokowana"

fot. Francois Duhamel/Warner Bros.

Rozmowa dotyczyła premiery Les Miserables - Nędznicy i artystka nie odpowiadała zbyt wylewnie. Gdy dziennikarka Kjersti Flaa poprosiła ją, by razem zaśpiewały jedno pytanie i odpowiedź - film jest musicalem - Anne Hathaway odmówiła mówiąc, że jeśli chce, może to sama zrobić. Z kolei Hugh Jackman i Eddie Redmayne zgodzili się na prośbę.

Dlaczego Anne Hathaway przeprasza dziennikarkę?

Choć wywiad odbył się w 2012 roku, to jego fragmenty dopiero teraz stały się viralem w internecie. Może mieć z tym związek fakt, że o Kjersti Flaa zrobiło się głośno po premierze It Ends With Us, gdy ostro krytykowano promocję filmu, a szczególnie zachowanie Blake Lively, reklamującą film o przemocy domowej jak rom-com. Wtedy internauci chcieli pokazać, że gwiazda Plotkary nigdy nie była sympatyczną osobą i dowodem na to miał być między innymi wywiad z Kjersti Flaa, w którym aktorka była niemiła dla swojej rozmówczyni.

Jak wyglądały przeprosiny Anne Hathaway?

Wygląda na to, że Anne Hathaway musiała zobaczyć oburzenie internautów, ponieważ przeprosiła dziennikarkę. Kjersti Flaa nagrała o tym wideo, a Variety potwierdziło tę informację z przedstawicielem aktorki. Choć kobieta nie chciała pokazać całej wiadomości, to powiedziała, że było to coś niesamowitego i Hathaway zaproponowała, by znów porozmawiały, gdy w 2025 roku będzie brała udział w kolejnej dużej premierze.

Wczoraj otrzymałem e-mail. Wiadomość pochodziła od rzecznika prasowego Anne Hathaway i to on przesłał mi wiadomość od niej. Muszę przyznać, że byłam zszokowana. Nie spodziewałam się, że w ogóle się do mnie odezwie. Myślałam, że nigdy nie zobaczy tego wideo, ale tak się stało. I zrobiła coś naprawdę niesamowitego - wysłała mi długi e-mail, w którym wyjaśniła, przez co wtedy przechodziła. Przeprosiła za bycie... zasadniczo za udzielenie okropnego wywiadu. Bardzo mnie to wzruszyło. Nawet opowiadając wam teraz o tym, napływają mi łzy do oczu, ponieważ jestem wdzięczna, że to zrobiła.

